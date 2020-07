Bloedafname bij Bernhoven na digitale afspraak

De grote toeloop op de afdeling voor bloedafname zorgt voor lange wachttijden en daardoor soms ook tot ergernis. Door mensen eerst een digitale afspraak te laten maken kan de toestroom op de prikposten beter gereguleerd worden, met kortere wachttijden.

Digitale afspraak maken

Voor het maken van een digitale afspraak is op de website van Bernhoven vanaf 1 juli een speciale knop ‘afspraak bloedafname’ geplaatst. Op de pagina die daaraan gekoppeld is kan vervolgens de keuze gemaakt worden tussen het maken van een afspraak voor bloedprikken of het ophalen van materialen.

Daarna kiest de patiënt een van de negen locaties waar hij of zij bloed wil prikken. Vervolgens verschijnen een aantal dagen en tijdstippen die nog beschikbaar zijn voor het inplannen van een afspraak. Tot slot moeten nog enkele persoonsgegevens ingevuld worden, zoals als naam, telefoonnummer en e-mailadres. Na het klikken op de knop ‘bevestigen’ is de afspraak gemaakt en zal de patiënt via de e-mail een bevestiging ontvangen.

Zoals gemeld geldt het maken van een digitale afspraak vanaf 13 juli ook voor het ophalen van materialen, bijvoorbeeld om thuis urine te verzamelen. Het is belangrijk om te weten dat voor het inleveren van die materialen ook na 13 juli geen afspraak vooraf gemaakt hoeft te worden. Daarvoor kunnen patiënten ook dan nog gewoon even binnenlopen.

Overgangsperiode

Omdat het voor sommige mensen even wennen zal zijn dat ‘gewoon even binnenlopen’ om bloed te prikken, geldt de komende tijd als een soort overgangsperiode. Patiënten die na 13 juli zonder digitale afspraak naar een van de prikposten zullen gewoon geholpen worden. Zij moeten echter wel rekening houden met een langere wachttijd.

Voor patiënten die moeite hebben met het maken van een digitale afspraak heeft Bernhoven een telefonisch hulpteam ingericht. Wanneer deze patiënten bellen naar 0413 – 40 19 08, dan kan een medewerker hem of haar helpen bij het maken van een afspraak.