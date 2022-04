Digitale Bodymaptool van Nivel wint innovatieprijs

De digitale Bodymaptool, die werkt met een chatrobot, heeft een bijzondere waardering gekregen met de bronzen innovatieprijs van Agis. Met de Bodymaptool kunnen jongeren met een chronische aandoening op een digitale, visuele manier op de afbeelding van een lijf aangeven wat zij ervaren en wat zou kunnen helpen bij de behandeling van hun aandoening. Onderzoek toont aan dat dit soort vormen van e-health bijdraagt aan de mentale gezondheid van jongeren met chronische ziekten.

Inspirerende innovatie in gezondheidsdomein

Een bodymap is een afbeelding van een lijf, waarin jongeren met foto’s, iconen en tekst kunnen aangeven wat een behandeling met hen doet. De betrokkene doorloopt een aantal stappen en de chatrobot vertelt per stap hoe het verdergaat. Deze chatrobot stelt vragen over hoe het met iemand gaat, wat iemand leuk vindt en welke invloed de behandeling heeft.

De digitale gesprekstool is speciaal ontwikkeld voor jongeren en hun zorgverleners. ‘Een product dat voor de eindgebruikers mooi en betekenisvol is én bovendien een project dat een prikkelend en inspirerend voorbeeld is voor vele anderen in het gezondheidsdomein’, zo wordt de prijswinnende innovatie omschreven. De tool is mede ontwikkeld door Femke van Schelven, die haar promotieonderzoek dat ze bij het Nivel uitvoerde, hieraan heeft gewijd. De tool is vrij beschikbaar op de Nivel website.

Klachten visueel maken op Bodymaptool

Jongeren en zorgverleners hebben meegedacht over de onderwerpen die in de Bodymaptool en hoe die optimaal konden worden gevisualiseerd. Ook zijn ze constant betrokken geweest bij het tussentijds testen van de tool. Iedere 2 á 3 jaar reikt het Agis Innovatiefonds de Bert Huiskamp Innovatieprijs uit. De prijs kent drie varianten – de eerste, tweede en derde prijs – waaraan verschillende geldbedragen zijn verbonden. Met de het geldbedrag van 2.500 euro (derde prijs) kan het het Nivel de impact van de Bodymaptool verder vergroten. De prijs is tevens een eerbetoon aan Bert Huiskamp, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van het Agis Innovatiefonds.