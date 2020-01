Borstkanker diagnose nauwkeuriger met AI

Een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerd systeem van Google blijkt even goed in staat te zijn mammogrammen te beoordelen en borstkanker te detecteren als deskundige radiologen. Dat meldden onderzoekers uit de VS en het VK in een publicatie in Nature. Radiologen die mammogrammen onderzoeken zien volgens de American Cancer Society in ongeveer 20 procent van de gevallen borstkanker over het hoofd.