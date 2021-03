Bravis breidt behandelingen in Patiënt Journey App uit

In de Patient Journey App kunnen patiënten niet alleen algemene informatie over de opgenomen behandelingen en behandelend artsen vinden. De app voorziet patiënten ook van uitleg over de voorbereiding, opname en het revalidatietraject. Naast de reeds bestaande behandelingen zijn daar nu dus ook die voor Liesbreuk en Galblaas bijgekomen.

Middels zogenoemde push-notificaties worden patiënten geattendeerd op belangrijke data en andere afspraken die aanstaande zijn. Denk aan meldingen over het op een bepaalde dag starten, of juist stoppen, met medicatie. Zo worden patiënten met behulp van deze app door diverse stadia van een behandeling of operatie geleidt. Daarnaast kunnen deze notificaties ook gebruikt worden om patiënten te informeren over zaken als het nuchter-protocol, wondzorg of fysiotherapie oefeningen.

Behandelingen Bravis Zorgwijzer

Patiënten van het Bravis ziekenhuis die de app willen gebruiken kunnen daarvoor terecht in de Apple App Store (voor iPhone) of de Google Play Store (voor Android smartphones). De Patient Journey App kan gratis gedownload en geïnstalleerd worden. Voor een optimale werking moet bij het instellen van de app het accepteren van push-meldingen aangevinkt worden.

Vervolgens kunnen patiënten van het Bravis binnen de app zoeken naar de ‘Bravis Zorgwijzer’ en daar de voor hun relevante behandeling(en) selecteren. Het ziekenhuis benadrukt dat de app geen vervanging van de arts is, maar puur bedoeld als een gids die de patiënt door het behandeltraject begeleid. De informatie in de app is ook na het behandeltraject nog te bekijken.

Patient Journey App

Binnen de Patient Journey App worden patiënten een hun naasten bij elke stap van de behandeling of operatie begeleid via een zogenoemde dynamische tijdlijn. Zo kunnen het ziekenhuis en de behandelend artsen ervoor zorg dragen dat patiënten goed voorbereid zijn op bijvoorbeeld een operatie en de juiste kennis in huis hebben om voor zichzelf te zorgen na ontslag uit het ziekenhuis.

De Patient Journey App is ontwikkeld door het Nederlandse Interactive Studio’s. De app wordt inmiddels, ruim zes jaar na de eerste lancering, in 20 landen door in totaal ruim 100 zorginstellingen gebruik voor het informeren en begeleiden van patiënten. Eind vorig jaar besloot het VieCuri Medisch Centrum haar behandel-app ook te integreren in de Patient Journey App.