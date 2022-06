Bravis en TanteLouise tonen innovatiekracht aan Care2Adapt

Het opleidingsprogramma Care2Adapt coacht, ondersteunt en begeleidt medewerkers die binnen een zorgorganisatie een brugfunctie vervullen tussen innovatie en werkvloer. Tijdens het project krijgen 35 sleutelfiguren uit Nederland en Vlaanderen een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingsproject aangeboden. In dat kader bezoeken de deelnemers twee koplopers, Bravis en tanteLouise, op het gebied van zorginnovatie. De deelnemers laven zich dan ook tijdens het bezoek aan talloze voorbeelden van innovaties zoals een veelheid aan apps, slimme sensoring, een heupairbag en een breed spectrum aan thuismonitoring.

De innovatiekracht van Bravis ziekenhuis

De deelnemers van Care2Adapt nemen tijdens het morgenprogramma kennis van de innovaties in het Bravis. Het telemonitoringprogramma wordt uitgebreid voor het voetlicht gebracht. Patiënten verrichten hierbij zelf metingen thuis. Zo worden ze beter gemonitord en hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis. Inmiddels is in juni 2022 de 500ste patiënt aangemeld die van thuismonitoring gebruikmaakt.

Daniëlla Bartels, verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde, gaat dieper in op het thuismeten van hoge bloeddruk. Een bijkomend voordeel hiervan blijkt te zijn dat patiënten thuis minder spanning ervaren dan in het ziekenhuis en zodoende betrouwbaardere waardes meten. Tot slot spreken de deelnemers met het Brave Innovatieteam dat in Bravis ziekenhuismedewerkers begeleidt met een innovatief idee. Vanuit Brave is vier jaar geleden bijvoorbeeld de DigiTuin ontstaan, een informatiepunt voor alle patiënten over digitale mogelijkheden in de zorg. Op de locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom staan in het kader van die digituin 24 getrainde vrijwilligers klaar om patiënten te helpen bij technologische ontwikkelingen zoals MijnBravis en diverse apps.

Deelnemers Care2Adapt op bezoek bij tanteLouise

Na het bezoek en Bravis gaat de groep naar tanteLouise, een ouderenorganisatie die in Nederland een koploper is op het gebied van zorginnovaties. Op een speciale innovatiemarkt zijn er onder meer demonstraties van verschillende producten waar tanteLouise aan meewerkt zoals de Wolk heupairbag, de Momo Bedsense, slim incontinentiemateriaal, VR-brillen en smart glasses.

Tevens geeft een zorgmedewerker een presentatie over een recent gelanceerd nieuw zorgconcept VanThuisUit dat is opgetuigd samen met zorgverzekeraar CZ. Het gaat om een langdurig samenwerkingsproject om een nieuwe generatie ouderen te ondersteunen bij het leiden van een vitaal leven met meer eigen regie, meer vrijheid én bij voorkeur thuis. Onder meer het concept Active Ageing wordt uitgebreid toegelicht.

Polsbandjes met persoonlijke codes

Tijdens een rondleiding door Hof van Nassau werd getoond hoe Active Ageing in de praktijk werkt. Deze zorglocatie is vier jaar geleden geopend en compleet ingericht om bewoners te stimuleren om in beweging te komen. Afhankelijk van de vrijheidsgraad van de bewoner is hij vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Of het nu gaat om een bezoek aan de moestuin of een kopje koffie drinken in het restaurant. Een aantal kan ook zelfstandig een wandelingetje maken buiten de deuren van het verpleeghuis, bijvoorbeeld naar de nabijgelegen supermarkt. Het is allemaal, mede dankzij Active Ageing, in Hof van Nassau mogelijk. De polsbandjes van de bewoners zorgen er voor dat voor hen precies de juiste deuren open gaan, of in hun eigen belang, juist gesloten blijven.