Bravis test directe koppeling slimme pleister en EPD

Bravis test de komende drie maanden op één afdeling in Bergen op Zoom de koppeling tussen de Philips Biosensor, patiëntmonitoring, geavanceerde algoritmes en het elektronische patiëntendossier. De Biosensor is een slimme pleister met valdetectie, die doorlopend hartslag en ademhaling meet. De metingen worden vervolgens geanalyseerd door een systeem met geavanceerde algoritmes die de metingen continue analyseert en onder andere een Early Warning Score (EWS) creëert.

Deze EWS kan verpleegkundigen een indicatie over de situatie van de patiënt geven, zodat zij in een vroegtijdig stadium in kunnen grijpen wanneer de situatie van een patiënt achteruitgaat. Dit is volgens het ziekenhuis een belangrijke stap om proactieve patiëntenzorg te realiseren waarbij een terugval van de patiënt mogelijk voorkomen kan worden voordat deze zich voordoet.

Het Nijmeegse Radboudumc heeft in 2018 op twee afdelingen voor haar versie van de Early Warning Score continue monitoring ingevoerd. Deze monitoring moet uiteindelijk ook onderbouwing bieden om te voorspellen of een patiënt een terugval zal krijgen. Lees hierover meer in ICT&health 6, dat later deze maand uitkomt.

Koppeling met patiëntendossier

Door de koppeling met het EPD van ChipSoft komen bij het Bravis ziekenhuis metingen en de EWS nu voor het eerst direct in het patiëntendossier te staan. Dat scheelt administratie en levert kostbare tijd op die aan de patiënt kan worden besteed, aldus Bravis. De samenwerking is een belangrijke stap om verschillende systemen in het ziekenhuis met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen.

Marcel Swijnenburg, zorgmanager Bravis, stelt trots te zijn op de samenwerking met Philips en ChipSoft. “De Biosensor is een innovatie die we heel graag wilden uitproberen en met de koppeling hebben we daar als ziekenhuis iets extra’s aan kunnen toevoegen. Door de uitwisseling van data tussen de verschillende systemen neemt de kwaliteit van zorg toe en wordt er doelmatiger gewerkt. Dit is een goed voorbeeld van digitale innovaties die nodig zijn om de zorg in de toekomst nog veiliger, patiëntgerichter en efficiënter te maken.”

Diana Kodde, teamleidinggevende, voegt hier aan toe: “Dit is een mooie stap vooruit. De komende drie maanden gaan we kijken hoe dit in de praktijk werkt.”