Bravis voert digitale aanmeldzuil verder door

Bij alle ingangen van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal, staat een aanmeldzuil waar patiënten zich kunnen melden voor hun afspraak in het ziekenhuis. De aanmeldzuil geeft direct de meest actuele informatie over hun polikliniekbezoek.

Nadat de patiënt zijn komst bij de zuil digitaal heeft bevestigd, hoeft hij zich niet meer te melden bij de balie van de betreffende polikliniek en kan hij gelijk plaatsnemen in de wachtkamer. Alleen bij de ingang van het Oncologie Centrum is geen aanmeldzuil aanwezig, die staat op het Oncologie Centrum zelf.

Gegevens aanmeldzuil via HiX

Via de zuil kunnen patiënten zich aanmelden met een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). De ID-scanner haalt de actuele gegevens op uit het elektronisch patiëntendossier, bij Bravis is dat HiX van ChipSoft. Als de gegevens niet correct zijn, kunnen patiënten deze gegevens zelf aanpassen via patiëntportaal MijnBravis of laten aanpassen bij de receptie van de centrale polikliniekeningang. Het ziekenhuis liet afgelopen maart weten dat steeds meer mensen het portaal gebruiken.

Na aanmelding wordt er een ticket geprint met de volgende gegevens: tijdstip afspraak, afspraak met welke arts en of de afspraak is aangemeld of niet. Hebben patiënten nog meer afspraken in het ziekenhuis op dezelfde dag, dan verschijnt dat ook op het ticket, waarbij per afspraak staat aangegeven of deze aangemeld en/of voltooid is.

Opnieuw aanmelden voor nieuwe afspraak

Voor elke afspraak moeten patiënten zich nog wel elke keer opnieuw aanmelden bij een aanmeldzuil of een balie. Patiënten die de eerste keer in het Bravis ziekenhuis komen, moeten zich eerst registreren bij de receptie van de centrale polikliniekeningang.

Bij de aanmeldzuilen is nog ondersteuning van medewerkers aanwezig om patiënten zo nodig te begeleiden bij het aanmelden. In de buurt van de aanmeldzuilen staan handreinigers, zodat patiënten hun handen kunnen desinfecteren na gebruik voor de zuil.