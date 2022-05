Bravis zet Thuismeten app in voor zwangerschapsdiabetes

De Thuismeten app wordt al langere tijd door het Bravis ziekenhuis ingezet. Onder andere voor patiënten die lijden aan COPD, hartfalen, COVID-19 en (zwangerschaps)hypertensie. Door de app nu ook beschikbaar te stellen voor vrouwen met zwangerschapsdiabetes zet het ziekenhuis een volgende stap in de transitie van de zorgverlening, waarbij e-health en zorg dichtbij huis twee belangrijke speerpunten zijn.

Voorheen moesten vrouwen met zwangerschapsdiabetes handmatig een geschreven dagboekje invullen waarin ze de meetresultaten bijhielden. Een keer per week werden die meetresultaten dan per mail of telefonisch doorgegeven aan de diabetesverpleegkundige.

Thuis meten en controle op afstand

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes die de Thuismeten app gaan gebruiken, voeren in de app glucosewaarden in en, indien van toepassing, de gebruikte insuline. Die gegevens worden vervolgens digitaal en rechtstreeks naar de diabetesverpleegkundigen gestuurd, en niet, zoals in het verleden, pas enkele dagen later.

Wanneer de meetresultaten herhaaldelijk afwijkende waarden laten zien, dan ontvangen de diabetesverpleegkundigen daarvan automatisch een melding. Zij kunnen dan direct actie ondernemen en de patiënt contacteren voor eventueel te nemen vervolgstappen. Dat kan bijvoorbeeld het aanpassen van de medicatie zijn. Dankzij de Thuismeten app kan nu veel eerder op veranderende meetwaarden ingespeeld worden.

Meer zicht op zwangerschapsdiabetes

De Thuismeten app is onderdeel van Bravis Beter Thuis. Voor de patiënt betekent het naast de al genoemde voordelen dat ze voor monitoring en nacontroles minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Voor de zorgverleners betekent het dat zij meer inzicht hebben in de gezondheidstoestand van de patiënt, waardoor op het juiste moment zorg verleend kan worden.

Daarnaast biedt het voor de patiënt inzicht in zijn eigen ziekte, waardoor patiënten in toenemende mate zelf (indien mogelijk) leren bijsturen. Zo houden zij zelf de regie over hun gezondheid en zijn ze toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.