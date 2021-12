Bravis zet verder in op zorgvernieuwing met Philips

Een nieuwe, slimmere manier van zorg verlenen die medewerkers ontlast en de zorg duurzamer maakt, is hard nodig. Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag in de regio van het Bravis ziekenhuis (met locaties in Roosendaal, Bergen op Zoom) tot 2030 met 11,5 procent. Reden om de komende jaren nog meer in te zetten op zorgvernieuwing, aldus Arnoud Slooff, zorggroepmanager in het Bravis ziekenhuis.

Meer samenwerking zorgvernieuwing

“Dit doen we onder andere door meer regie voor de patiënt, het introduceren van nieuwe technieken en door intensiever samen te werken. Philips kan ons uitstekend helpen bij de ontwikkelingen van het nieuwe Bravis. De visie en ambities van Bravis zijn gericht op de toekomst van de zorg en sluiten naadloos aan op de visie van Philips. We hebben elkaar de afgelopen jaren goed leren kennen en hebben er vertrouwen in dat we juist samen nog meer mooie projecten kunnen realiseren die de (digitale) patiëntenzorg ten goede komen.”

Henk Valk, CEO bij Philips Benelux, onderstreept deze visie door te stellen dat het concern samen met Bravis zorguitkomsten wil verbeteren door ondersteuning van zorgprocessen met nieuwe oplossingen, maar ook om een betere ervaring voor patiënten en zorgverleners te realiseren. In het partnerschap brengt Philips kennis binnen over het ontwikkelen van slimme oplossingen en Bravis kennis vanuit de klinische praktijk.

“De samenwerking die we in 2019 zijn gestart met de Biosensor, ook wel slimme pleister genoemd, en Guardian-platform was een succes. Hierin hebben we onderzoek gedaan naar de werklast reductie bij verpleegkundigen die deze oplossing gebruiken. Dit project heeft een werklastreductie opgeleverd en dat is in deze tijden van personeelstekorten natuurlijk enorm mooi. Wij gaan ons inzetten voor veel meer van deze succesverhalen de komende tien jaar.”

Optimaliseren bariatrische zorgpad

In dit kader zullen Bravis en Philips per jaar tenminste twee nieuwe projecten opzetten. Het eerstvolgende project is het optimaliseren van het bariatrische zorgpad (maagoperaties). Bij dit project worden patiënten vervroegd ontslagen, waarbij zij op afstand gevolgd worden met de Philips Healthdot sensor.

Per week vinden ongeveer 30 bariatrische operaties plaats in het Bravis ziekenhuis. Samen met Philips wil Bravis de capaciteit uitbreiden en de kwaliteit van de bariatrische zorg verder verbeteren. Voorafgaand aan een operatie worden patiënten voorbereid op hun operatie door middel van vragenlijsten, educatie, oefeningen en dieetadvies. Ze kunnen daarover digitaal contact opnemen met hun zorgverlener via het Philips Engage platform.

Monitoring op afstand

Na de operatie krijgen de patiënten de draagbare Healthdot-sensor. Deze in maart van dit jaar geïntroduceerde sensor registreert continu hartslag, ademhalingsfrequentie, houding en activiteit van de patiënt en stuurt de data over deze lichaamsfuncties naar zijn of haar behandelaar in het ziekenhuis. Die kunnen dit weer via het Philips Guardian-platform monitoren.

Door ondersteuning met slimme software en monitoring op afstand kan een patiënt eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen en thuis rehabiliteren. De follow-up na de operatie kan ook via het Engage-platform, zodat de afspraken met de polikliniek ook digitaal kunnen plaatsvinden.

“Met behulp van de Healthdot sensor kunnen we patiënten op afstand monitoren en daardoor dus ook buiten het ziekenhuis goede en veilige zorg leveren”, zegt Marcel Swijnenburg, zorgmanager acuut complex snijdend van het Bravis. “We zijn erg enthousiast over dit project. Onze patiënten voelen zich veilig(er) doordat ze continu gemonitord kunnen worden en medewerkers hoeven minder te registreren doordat de Healthdot is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier.”