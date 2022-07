Britse NHS wil app inzetten als onderdeel van digitale revolutie

‘The plan for digital health and social care’ werd afgelopen week gepresenteerd. Het programma omschrijft ook hoe patiënten vanaf maart 2023 digitaal hun ziekenhuisafspraken kunnen beheren, het krijgen van een Covid-vaccinatie kunnen boeken en virtuele consultaties kunnen houden via de NHS-app, zo schrijft Bloomberg. De NHS zette sinds begin 2021 al onder meer de Luscii COVID-19 Thuis-app in om het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames te beperken.

Veelzijdige inzet NHS-app

Verder is volgens het digitaliseringsplan de bedoeling dat 500.000 Britten (vooral met chronische condities) met de NHS-app monitoring op afstand kunnen gebruiken, zodat zorgprofessionals hun gezondheidstoestand thuis kunnen monitoren. Dit moet ziekenhuisopnames voorkomen en eerstelijnswerkers meer tijd geven die ze aan zorg kunnen besteden, aldus het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg (DHSC). Tegen september 2024 kunnen patiënten via de app ook pre-assessmentcontroles van het ziekenhuis vanuit huis uitvoeren.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg Sajid Javid stelt tegenover Bloomberg dat de Britse overheid en de NHS beginnen aan een radicaal moderniseringsprogramma. Dat moet ervoor zorgen dat de NHS wordt in staat is om de uitdagingen het hoofd te bieden die het nu al heeft, maar die tegen 2048 (100 jaar na de oprichting van de NHS) bij ongewijzigd beleid niet meer hanteerbaar zijn: vergrijzing, meer chronische zorg, minder zorgpersoneel, stijgende zorgkosten.

“Dit plan bouwt voort op onze datastrategie om een revolutie teweeg te brengen in digitale gezondheid en zorg”, vervolgt Javid, “waardoor patiënten ziekenhuisafspraken kunnen beheren vanuit de NHS-app en meer controle krijgen over hun eigen zorg thuis, problemen sneller oppakken en eerder hulp zoeken.”

Meer maatwerk

Het bieden van meer maatwerk en een betere aansluiting van het zorgsysteem op specifieke gezondheidsproblemen moet volgens Javid de patiënten ten goede komen, clinici tijd vrijmaken en helpen om achterstanden weg te werken die de zorg tijdens de lockdownperiodes heeft opgelopen.

Ook gegevensuitwisseling moet beter gaan. Zorgteams moeten patiëntinformatie beter kunnen delen door de invoering van digitale gezondheids- en sociale zorgdossiers. Volgens de DHSC gebruikt momenteel minder dan de helft (45%) van de maatschappelijke zorgverleners een digitaal GGZ-dossier. 23 procent van het verpleeghuispersoneel kan op het werk niet structureel online.

Dr. Timothy Ferris, nationaal directeur transformatie bij NHS England en NHS Improvement, stelt dat er een nationale digitale personeelsstrategie moet worden ontwikkeld en 10.500 extra banen worden gecreëerd in de data- en technische beroepsbevolking. Dit is onderdeel van verschillende maatregelen om de vaardigheden van werknemers te versterken en de NHS een aantrekkelijke werkplek te maken voor digitale professionals.