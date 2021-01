Britse NHS zet Thuis-app in strijd tegen corona in

De NHS zet steeds meer virtuele verpleegafdelingen (virtual wards) op om te voorkomen dat ziekenhuizen in het verenigd Koninkrijk overbelast raken als gevolg van de besmettelijker Britse coronavirusvariant. Hiertoe zijn onder meer overeenkomsten gesloten met e-health aanbieders Huma en Luscii. De Luscii COVID-19 Thuis app maakt het mogelijk ziekenhuisopnames te voorkomen en patiënten eerder uit het ziekenhuis te ontslaan. Dat stelde NHSx, de digitale afdeling van de NHS, afgelopen zondag in The Sunday Times.

Optimale inzet beddencapaciteit

Deze digitale zorg moet ziekenhuisbezoek- en opnames voorkomen. Zo wordt beschikbare zorgcapaciteit zo goed mogelijk ingezet. Via een app meten patiënten onder meer zuurstofsaturatie, temperatuur en symptomen thuis. Een algoritme in de app beoordeelt de thuismetingen en waarschuwt zo nodig de zorgverleners op de virtual ward. Patiënten die toch opgenomen worden, kunnen met de app vervolgens eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen. De virtual ward houdt hen via de app op afstand in de gaten zodat ze thuis kunnen herstellen en het ziekenhuisbed direct voor een andere patiënt inzetbaar is.

De Nederlandse Luscii-app werd volgens Luscii-oprichter Daan Dohmen door de NHS al breed ingezet voor patiënten met chronische aandoeningen. “Toen de NHS hoorde van ons programma om COVID-19 patiënten thuis te ondersteunen, ging het snel.” In het Noord-Engelse Sunderland werd de app voor de Britse situatie ingeregeld en inmiddels sluit het Luscii team wekelijks meerdere NHS-regio’s op de app aan. Wat deze snelle uitrol volgens Dohmen extra bijzonder maakt, is dat ook de projecten volledig virtueel zijn. “We kunnen niet reizen, dus ons teams doet alle implementaties volledig via Zoom.”

Corona Check, COVID-19 Thuis-app

Luscii introduceerde met het Amsterdamse OLVG De Corona Check in de eerste golf. Deze app – om laagdrempelig te controleren of iemand coronagerelateerde symptomen heeft – werd uiteindelijk landelijk ingevoerd en is tot nu toe door zo’n 200.000 mensen gebruikt. In dezelfde periode is de ontwikkeling voor de COVID-19 Thuis-app gestart, samen met St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Onderzoek onder leiding van longartsen Hans Hardeman en Renske Vorsselaars wees vorig jaar uit dat patiënten met zuurstof met behulp van de app zo’n 6,5 dag eerder uit het ziekenhuis konden worden ontslagen. 97 procent van de patiënten was bovendien uiterst tevreden over deze zorg op afstand. Na publicatie van deze resultaten, volgde interesse uit andere regio’s al snel. Behalve in het VK wordt de app in nog in zes andere landen ingezet, waaronder drie in Afrika.

Groeiende inzet Thuis-app

De Thuis-app wordt volgens Luscii in ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen ingezet om reguliere zorg digitaal te ondersteunen. Afgelopen januari nog maakte het Nijmeegse CWZ bekend dat het gebruik van de Thuis-app werd uitgebreid naar patiënten met ernstige astma. Verder zijn inmiddels zo’n 15 ziekenhuizen op het COVID-19 Thuis programma aangesloten, vaak samen met regionale huisartsengroepen. Zo sloot in december 2020 het Zaans Medisch Centrum aan.

Onder de ziekenhuizen die deelnemen aan het COVID-19 Thuis programma bevinden zich: het St. Antonius Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, UMC Utrecht, Maasstad ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Isala ziekenhuis, Alrijne ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Groene Hart ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Verder zijn er enkele ziekenhuizen waar het programma momenteel opgestart wordt.