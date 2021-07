CAD4COVID brengt longschade door corona in beeld

CAD4COVID, voor het in beeld brengen van longschade door corona, is nu uit een lijst van in totaal 72 projecten geselecteerd als een van de vijf zorgprojecten die kans maken op een Computable Award. Die awards worden toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich op ICT-gebied hebben onderscheiden.

CWZ zet maximaal in op digitale zinnige zorg voor de patiënt. Dat doet het ziekenhuis onder andere met de juiste zorg op de juiste plek, in samenwerking met verschillende partners én met behulp van slimme technologie.

CAD4COVID brengt longschade in beeld

Met het CAD4COVID programma van het Nijmeegse Thirona wordt de hoeveelheid longvolume dat aangetast is, en de ernst van de schade, uitgedrukt in een zogenoemde ‘CT severity score’. Sinds de ingebruikname van het programma, eind 2020, hebben radiologen Marieke Vermaat en Raymond van Os hebben met hun teams al meer dan 1000 scans geanalyseerd.

“Veel aangetast longweefsel betekent vaak een ernstiger beloop van de ziekte voor de patiënt. De score geeft ons een betrouwbaar beeld van hoe ziek de longen zijn. Op basis daarvan kunnen we de prognose voor de patiënt beter inschatten. Zeker bij coronapatiënten is dat nu van groot belang. Hierdoor kunnen we beter beoordelen welke zorg zij nodig gaan hebben”, aldus de radiologen.

Veel inzendingen uit de zorg

Dit jaar ontving de jury van de Computable Awards opvallend veel inzendingen uit de zorg. Die bestonden uit een diverse mix van kleine en grote projecten op het gebied van innovatie, software-implementaties en ‘cloud’-oplossingen. Veel van de inzendingen waren bovendien COVID-19 gerelateerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de vlucht die de digitalisering van de zorg het afgelopen jaar, onder druk van deze pandemie, genomen heeft.

“We zijn heel trots dat we in CWZ als eerste ziekenhuis de CT-longscans die gemaakt worden om COVID-19 op te sporen, volledig geautomatiseerd kunnen pseudo-anonimiseren en analyseren met behulp van CAD4COVID-CT. De wens van de radiologen en de huidige workflow van de afdeling is hierin de basis geweest. We zijn trots dat we zelfs in een tijd met COVID-19 een goede samenwerking hebben opgebouwd met Thirona en dit project in zeer korte tijd tot een goed resultaat hebben gebracht. Ik vind dit ontzettend waardevol omdat we in CWZ de beste mogelijke zorg aan onze patiënten willen geven. Dit is een voorbeeld hoe medische informatie technologie een bijdrage kan leveren”, vertelt Lauri Buijs (MIT).