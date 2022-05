Call voor onderzoek naar geavanceerde biomaterialen

NWO en de São Paulo Research Foundation (FAPESP) publiceren eind juni of begin juli hun negende gezamenlijke call: Advanced Healthcare Materials. De call is onderdeel van het Merian Fund. De focus ligt inter- en transdisciplinair onderzoek naar geavanceerde biomaterialen voor toepassingen binnen de gezondheidszorg. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is in september, voor vooraanmeldingen waarschijnlijk medio november.