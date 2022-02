Campagne moet zorg aantrekkelijk maken voor jongeren

Het HECS, gevestigd in het voormalige Slotervaart Ziekenhuis, ontving donderdag 3 februari 35 vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van VWS, werkgeversorganisaties, opleiders, de gemeente Amsterdam en het Actie Leer Netwerk. Gezamenlijk werd gepraat over de zorg in de toekomst en oplossingen om de tekorten in de zorg weg te werken, onder meer door de inzet van meer zorgtechnologie.

Samenwerking voor zorgopleiding

In het HECS werken MBO College West, onderdeel van het ROC van Amsterdam, Transferpunt Zorg & Welzijn (onderdeel van House of Skills), de HvA, het Nova College en InHolland samen om studenten op te leiden voor de zorgsector. Ook zijn er diverse zorginstellingen betrokken. Het Transferpunt richt zich daarbij op zij-instromers die interesse hebben voor de sector. Het werd opgericht in 2020, in eerste instantie om mensen te helpen die hun baan door Covid-19 verloren waren.

Door de aanpak, die zich richt op brede oriëntatie op het werkveld en opleidingen (mbo en hbo), in samenwerking met de werkgevers, en door het uitreiken van een certificaat Individuele Basiszorg kunnen deze zij-instromers snel aan de slag. Het merendeel van de groep kreeg binnen drie maanden een baan aangeboden gekregen, volgens de initiatiefnemers bewijs dat de aanpak werkt.

Focus op inzet zorgtechnologie

Modernisering van het imago van de zorg is daarnaast een belangrijk middel om ook meer jongeren aan te trekken voor een baan in de zorg. Met een korte film over zorg in de toekomst werd een nieuwe campagne gelanceerd, waarbij de nadruk ligt op de inzet van zorgtechnologie. Die moet zorgmedewerkers ontlasten en patiënten en cliënten een betere behandeling of meer kwaliteit van leven bieden.

Het positioneren van de zorgopleidingen in het Slotervaartziekenhuis is onderdeel van het beleid om op een innovatieve manier studenten op te leiden voor de ’zorg van morgen’, met nadruk op het gebruik van technologie. Karen Hofstede van het Actie Leer Netwerk van het ministerie van VWS benadrukte de innovatiekracht van MBO College West en de voorbeeldfunctie hiervan tijdens de bijeenkomst.

Tekort aan stageplaatsen

Aad Knetsch, voorzitter van de directie van MBO College West, wees op het probleem van tekorten aan stageplaatsen voor Mbo Verpleegkundige-studenten in de ziekenhuizen. Nu lopen deze studenten met name in zorginstellingen stage. Directeur Artie Ramsodit van House of Skills benadrukte het belang van duurzame innovatie om de tekorten in de zorg weg te werken voor de metropoolregio Amsterdam. De gemeente Amsterdam is een belangrijke partner in dit project.

Tot slot vertelde Peter Helderman, opleidingsmanager van de Mbo Verpleegkundige opleiding, over simulatie-en scenarioleren op de Mbo Verpleegkundige opleiding, ook gevestigd in het HECS. Door de inzet van acteurs op school in de simulatielokalen worden tekorten aan stageplaatsen creatief opgevangen. Ook de toepassing van technologie door een escaperoom en het gebruik van VR-brillen maakt deel uit van deze modernisering.