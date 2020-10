Campagne voor informatie over psychische klachten

De kwaliteitsstandaarden bevatten voor elke psychische klacht informatie over goede zorg. Deze informatie is opgesteld in samenwerking met patiënten, naasten en zorgverleners en is nu dus op Thuisarts.nl te vinden. Patiënten kunnen daardoor op het online platform nu ook terecht als ze meer willen weten over hun angsten, somberheid, stemmen die ze horen of andere psychische klachten.

“Deze informatie is zo waardevol omdat patiënten, naasten en zorgverleners samen deze kwaliteitsstandaarden hebben gemaakt. Bij behandeling van mensen met een psychische aandoening is het van belang dat de patiënt en naasten goed geïnformeerd zijn om samen met de zorgverlener te kunnen beslissen wat het beste is voor hun persoonlijke situatie”, aldus Dominique Vijverberg, directeur van Akwa GGZ.

Informatie over psychische klachten

De informatie op Thuisarts.nl bevat onder andere uitleg over wat de stoornis is, welke klachten erbij horen, wat je zelf kunt doen en er staat informatie over behandelmogelijkheden. Naasten kunnen er terecht voor informatie over de omgang met iemand die psychische klachten heeft.

Op Thuisarts.nl zijn ook een viertal praktijkvoorbeelden gepubliceerd. Daarin vertellen vier patiënten over hun persoonlijke ervaringen met psychische klachten en het belang van het kunnen beschikken over betrouwbare informatie tijdens de zoektocht naar goede zorg.

“Thuisarts.nl is hét platform voor patiënten als het gaat om betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte. Voor lichamelijke klachten vinden patiënten hun weg naar Thuisarts.nl al, we willen graag dat dit voor psychische klachten ook zo wordt”, licht Dominique Vijverberg toe.

Campagne Thuisarts.nl en Akwa GGZ

Voor de campagne is ook een speciale Instagram-filter ontworpen met de hashtag #BezoekThuisarts. Akwa GGZ en Thuisarts.nl sporen iedereen, patiënten, naasten én ggz zorgverleners, deze hashtag veelvuldig te gebruiken om aandacht te vragen voor de campagne en het belang van online, laagdrempelige, toegang tot betrouwbare informatie over psychische klachten.

GGZ zorginstellingen die de campagne op locatie extra onder de aandacht willen brengen kunnen daarvoor gratis flyers en posters bestellen. De informatie op Thuisarts.nl over psychische aandoeningen en de verhalen in deze campagne zijn in samenwerking met MIND tot stand gekomen.

Het online platform Thuisarts.nl is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe, betrouwbare informatie over verschillende medische klachten en aandoeningen. Zo werd vorige maand informatie toegevoegd over en twintigtal oogaandoeningen.