Cardiologen kunnen hartpomp op afstand bijsturen

De Impella hartpomp wordt al enkele jaren ingezet in het St. Antonius. Het is een bijzonder staaltje van high tech ontwikkeling. De pomp is een langgerekt instrument. Hij wordt via een ader in de lies in het verzwakte hart ingebracht. De pomp is in staat om 3,5 liter bloed per minuut door het lichaam te pompen.

“We hebben al meermaals meegemaakt dat iemand die gedotterd werd een hartstilstand kreeg. De pomp nam het direct helemaal over. Die patiënt bleef zelfs gewoon praten. Zonder de Impella had hij het anders waarschijnlijk niet overleefd”, vertelt cardioloog Jan-Peter van Kuijk.

Data real-time beschikbaar

De hartpomp wordt ingezet bij patiënten met ernstig acuut hartfalen. Bij hen wordt de pomp vaak tijdelijke ingezet, als overbrugging naar een permanente oplossing. Daarnaast wordt de Impella ook ingezet bij patiënten die een zogenoemde hoog-risico-ingreep aan het hart ondergaan. Met als doel het verkleinen van de kans op fatale afloop bij een behandeling.

Naast de gebruikelijke data over de hartfunctie van de patiënt levert de high-tech hartpomp nog veel meer bruikbare gegevens en grafieken op. Die kunnen uitgelezen, en beoordeeld, worden door specialisten die daarvoor speciaal opgeleid zijn, zoals cardiologen en intensivisten. Door de hartpomp uit te rusten met technologie die het mogelijk maakt om alle gegevens real-time in te zien, kunnen de specialisten de werking van de pomp nu op afstand bijsturen, indien nodig.

Hartpomp op afstand bijsturen

“Dat geeft mij de mogelijkheid altijd en van overal bij te sturen. Het motortje wat langzamer of wat harder te laten draaien bijvoorbeeld. Dat kan ik weliswaar niet zelf doen, maar wel de mensen in het ziekenhuis daartoe instructie geven. Bij deze categorie patiënten kan de situatie elke minuut veranderen, waardoor directe informatie vanuit het systeem cruciaal kan zijn voor de behandeling”, aldus van Kuijk.

“Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om bij eventuele problematiek 24/7 ondersteuning te krijgen van de leverancier Abiomed. Ik verwacht dat deze innovatie leidt tot een verbeterde uitkomst voor deze patiëntengroep met een zeer hoog risico”, aldus de cardioloog.