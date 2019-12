Cardioloog klaagt Apple aan voor patent schending

Volgens de cardioloog omvatte zijn uitvinding ‘baanbrekende stappen’ in atriale fibrillatiedetectie door ‘onregelmatige puls ritmes van een opeenvolging van tijdsintervallen te monitoren.’

Wiesel eist dat de rechtbank Apple verplicht om een vergoeding te betalen voor het gebruik van de technologie.Hij eist bovendien dat de rechtbank Apple verbied om de betreffende technologie zonder zijn toestemming te (blijven) gebruiken.

Cardioloog: ‘Apple wilde niet onderhandelen’

Wiesel, die les geeft aan de NYU School of Medicine, betoogt in de aanklacht dat Apple heeft ‘geweigerd te goeder trouw te onderhandelen om deze rechtszaak te vermijden’. Daarvoor nam hij voor het eerst contact op met Apple in september 2017.

Dat was het moment waarop Apple de eerste versie van de hartslagmonitor in de Apple Watch Series 3 onthulde. Een jaar later presenteerde Apple, bij de Watch Series 4, de geavanceerde hartslag monitoring functies en ECG-app, met atrium fibrillatie detectie. Dat model, en die functies, zijn sinds maart 2019 ook in Nederland beschikbaar.

Erkenning, maar ook financiële compensatie

Hoewel de eisers bij dit soort rechtszaken vaak uit zijn op erkenning van hun uitvinding speelt financiële compensatie vrijwel altijd ook een rol. Apple’s omzet op de Apple Watch bedroeg in het afgelopen fiscale jaar meer dan 24 miljard dollar. In 2018 werden meer dan 22 miljoen Apple Watch exemplaren verkocht en naar schatting worden dat er in 2019 meer dan 30 miljoen.

Wanneer de fabrikant voor elk exemplaar met atriale fibillatie detectie functie een licentie-fee van 1 dollar (fictief bedrag) zou moeten betalen, dan praten we al gauw over tientallen miljoenen dollars per jaar.

Het betreffende patent werd in maart 2006 aan Wiesel toegekend. Het wordt beschreven als een ‘methode en apparaat om mogelijke atrium fibrillatie te detecteren’. Apple, dat normaliter niet reageert op lopende juridische conflicten, heeft tegenover Bloomberg nog niet gereageerd op de aanklachten.