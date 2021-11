CardioVasculair Interventie Centrum LUMC (CVIC) volledig operationeel

Het CVIC is ingericht volgens de laatste technologische ontwikkelingen. Operatieassistenten, verpleegkundigen, facilitair medewerkers, anesthesisten, perfusionisten, cardiologen en cardiothoracaal chirurgen werken er zij aan zij. Twee van de kamers zijn hybride ingericht. Dat betekent dat alle technische hulpmiddelen aanwezig zijn, zodat hartchirurgen en cardiologen of elektrofysiologen hier gezamenlijk behandelingen uit kunnen voeren.

Voordelen hybride inrichting CVIC

Kindercardioloog Regina Bökenkamp ziet veel voordelen aan de hybride inrichting: “Zo heeft de interventiecardioloog onlangs bij een pasgeboren baby met bijna stilstaande linkerhartkamer door een aortaklepvernauwing verholpen door de aortaklep te openen met een ballon. De baby bleef echter onstabiel, waarop het hartteam direct besloot om de patiënt aan de hartlongmachine te leggen om zo de ingreep met een grotere ballon in een veilige situatie te voltooien. Een geweldige samenwerking tussen onze specialismen die enorm ondersteund wordt door de hoogwaardige omgeving waarin we nu werken.”

Het CVIC vormt volgens kinderhartchirurg Mark Hazekamp dé omgeving om topklinische levenslange zorg te kunnen leveren aan patiënten met aangeboren of later in het leven ontstane hartafwijkingen en hartritmestoornissen. Zo biedt het innovatieve centrum nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van een breed scala aan ziektebeelden, maar ook voor het geven van onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

“Ik zie veel patiënten met complexe aangeboren hartafwijkingen. Een van de operatiekamers is speciaal ingericht voor hartoperaties bij kinderen. Met het team, de kennis en de techniek die we hier in huis hebben kunnen we vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week gecombineerde ingrepen uitvoeren.”

Beeldroutering, robotchirurgie

Alle behandelruimtes zijn volledig ingericht met beeldroutering. Specialisten kunnen zo de beelden vanuit camera’s en medische apparatuur op elk scherm zien. “Ik kan nu in één oogopslag alle relevante informatie op een groot scherm voor mijn neus zien, vertelt hartchirurg Robert Klautz. “De film van voor de operatie, de echo tijdens de operatie, de bloeddruk en de beelden van elke camera die we gebruiken. Dat is een enorme vooruitgang. ”

Verder kunnen zeer complexe interventieprocedures op detailniveau worden gesimuleerd in een virtuele omgeving en is er een belangrijke rol voor robotchirurgie.