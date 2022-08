Carinova speelt 21 fte’s vrij met e-health

Een rapport van Gupta Strategists meldt dat met bestaande zorgtechnologie in Nederland alleen al 110.000 zorgmedewerkers vrijgespeeld kunnen worden. Het gaat dus expliciet niet om nieuwe technologie, maar om het op de juiste wijze inzetten van beschikbare technologie zoals medische apparatuur, telehealth, registratie van informatie en AI. Het rapport gaat over het macroniveau, maar het daadwerkelijk vrijspelen van zorgmedewerkers begint natuurlijk in individuele organisaties. Zorgorganisatie Carinova geeft met een indrukwekkende digitaliseringsslag het goede voorbeeld.

Opschalen beeldzorg

Drie jaar geleden startte Carinova met het opschalen van beeldzorg, met behulp van subsidie uit de Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET). Inmiddels is de inzet van e-health geen innovatie meer, maar een manier van werken geworden. Paul Haarman, projectleider innovatie bij Carinova vertelt op de website van ZonMW: “Beeldzorg nu één van de hulpmiddelen en echt integraal onderdeel van het zorgproces. Je zet beeldzorg in, tenzij het niet anders kan.”

Pilot bij Carinova

In 2019 was er dus al een pilot met beeldzorg, maar dat was nog complex. Vooral de opschaling bleek een probleem. Toch was na intensief overleg met alle betrokkenen was de conclusie dat ongeveer 25% van de zorg van Carinova op afstand kon. Om dit te realiseren werd onder meer in focusgroepen met onder meer verpleegkundigen overlegd hoe dit het beste kon. Zij bleken vooral interesse te hebben in digitale oplossingen bij piekbelasting en gebroken diensten.

Wencke Eijkelkamp, manager innovatie en transfromatie bij zorg thuis Carinova: “Mensen denken soms bij technologie dat het kil en afstandelijk is. Dit terwijl technologie juist heel veel vrijheid en welzijn kan bieden. Bij beeldzorg bijvoorbeeld hoeven mensen niet thuis te blijven om de zorg te krijgen. Zolang er WiFi is kun je de zorg overal leveren.”

Een tablet voor 450 cliënten

In de afgelopen drie jaar maakten 450 mensen gebruik van digitale zorg. Ze beschikken daarvoor over een tablet. Voor de financiering van het bijzondere project zijn voor vier jaar goede afspraken gemaakt met Zilveren Kruis. Met name het SET-traject zorgde voor een impuls bij alle betrokken actoren. Tevens kan de organisatie bij nagenoeg alle verzekeraars aanspraak maken op de beleidsregel zorgtechnologie thuis.

Paul Haarman: “Gezamenlijk hebben we inmiddels al bijna 23 FTE op 1.500 cliënten in één jaar anders kunnen inzetten. Die zorg kan nu worden ingezet bij andere cliënten.” Een verrassend bijeffect van het aanreiken van een tablet aan cliënten is dat ze zich in de praktijk minder eenzaam voelen. Beeldbellen met de wijkverpleging vinden ze vaak prettig. En zodra ze eenmaal met zo’n device overweg kunnen, is de stap om te bellen met familie of spelletjes te spelen nog maar een kleine.