Carintreggeland voert koppeling medicatiesystemen door

De nu opgeleverde koppeling tussen de medicatiesystemen biedt in de klinische setting ook realtime inzage in de medicatielijst. Wanneer een arts medicatie voorschrijft in FarMedRx is het direct in Boomerweb zichtbaar. Zo is ook een aanpassing in medicatie in het weekend direct inzichtelijk is voor iedereen die daarna nog bij de cliënt komt en die medicatie moet toedienen.

Voordelen koppeling medicatiesystemen

Zo moet de koppeling de foutgevoeligheid bij medicatietoediening en is er minder administratie nodig, stelt Mark Mevius, projectleider Carintreggeland. “Als onze specialist ouderengeneeskunde voorschrijft aan een cliënt, doet die dat in het EVS FarmedRx, en is dit nu realtime zichtbaar in Boomerweb, ook al verstrekt de ziekenhuisapotheker de medicatie wat later.”

Mevius stelt dat bij het uitgebreide applicatielandschap van Carintreggeland een koppeling tussen verschillende applicaties extra belangrijk is. “Als informatie al ergens bekend is, vind ik dat we de zorgmedewerker niet moeten belasten met het nogmaals invoeren van die informatie. We zetten daarom heel erg in op koppelingen. Zo proberen we de administratieve last van de zorgmedewerker zo veel mogelijk te verlichten, zodat ze netto zo veel mogelijk tijd aan de zorg kan besteden.”

Anne Roeleveld, Operational Manager bij Boomerweb, vindt het van toegevoegde waarde dat een app die specifiek is ontwikkeld voor elektronische toedienregistratie – met alle (specialistische) functionaliteiten die erbij horen –nu informatie krijgt uit het systeem dat specifiek is ontwikkeld voor elektronisch voorschrijven. Willem Hendrik Gispen, CEO bij Boomerweb, stelt dat er met de koppeling een ‘best of breed’ alles-in-een oplossing is gecreëerd, zonder dat er specifieke kennis mist. Volgens Robert van Wijk, CEO bij FarMedvisie, stimuleert de nieuwe koppeling dat zorgorganisaties weer eens goed naar hun medicatieprocessen kijken.

Ontwikkeling met zorgaanbieder

De koppeling tussen de medicatiesystemen is met, voor en door zorgorganisatie Carintreggeland gemaakt, benadrukken alle partijen. Gebaseerd op standaarden waardoor er een generieke oplossing is die voor andere klanten bruikbaar is, met de input vanuit de klant en vanaf de werkvloer. Ook binnen Carintreggeland is voortdurend afgestemd, vertelt Mevius.

“Uit de pilot kwamen bevindingen, die moesten wij eerst zelf gaan uitwerken om één advies te kunnen geven waar de leveranciers mee aan de slag kunnen. Wat niet goed ging, is heel waardevol om te analyseren, want bepaalde bevindingen – zoals wanneer bijvoorbeeld veel medicatie niet binnen het juiste tijdslot is afgetekend- kan een technische oorzaak hebben, maar ook een procesmatige oorzaak hebben. Ook procesmatig betekent dit voor ons dus weer nieuwe inzichten en verbeteringen.”

Extramuraal, intramuraal

Bijkomend voordeel van de koppeling is dat de elektronische toedienregistratie die extramuraal wordt gebruikt, nu ook intramuraal in te zetten is. Hiermee heeft een organisatie organisatie één oplossing die gebruikt wordt, waardoor invallen op wat voor locatie voor medewerkers een stuk makkelijker wordt, beaamt Pauline Siepel, manager zorg bij Carintreggeland.

“Intramuraal werken we nog niet zoals de wijk dat doet en we zien bijvoorbeeld afgelopen jaar met corona en door personeelsschaarste dat de wijk invalt bij onze intramurale locaties. Die moeten dan opeens weer met papieren toedienlijsten werken. Hoe makkelijk is het als we zowel intramuraal als extramuraal met dezelfde applicatie werken.”

Minder medicatiefouten

Carintreggeland voerde in 2019 al een Medicatie Controle App van Boomerweb in om medicatiefouten te verminderen. De app wordt gebruikt bij cliënten waarbij de wijkverpleging van Carintreggeland de zorg heeft voor de medicatieverstrekking aan de cliënt. De koppeling met de app – Boomerwebs applicatie voor eTDR – helpt apotheekhoudende huisartsen om verder invulling te geven aan hun apothekersrol. Zo beschikken de (thuis)zorgmedewerkers altijd over de meest actuele medicatievoorschriften en krijgt de apotheekhoudende huisarts inzage in therapietrouw.