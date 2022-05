Catharina: nieuw bestralingstoestel met MRI-scanner

De nieuwe MR-linac is vooral gericht op tumoren in de longen, bovenbuik en het bekken. Deze tumoren zijn met een MRI scanner beter zichtbaar te maken. Tevens kan het toestel een bewegende tumor continu volgen. Dit heeft als voordeel dat er minder gezond weefsel wordt bestraald. Speciaal voor dit nieuwe toestel, dat groter is dan reguliere bestralingstoestellen, is er naast het Catharina Kanker Instituut een bunker neergezet. De totale investering bedraagt plusminus tien miljoen.

De bouw en opstartfase van de MR-linac heeft anderhalf jaar geduurd. Het Catharina Kanker Instituut is gespecialiseerd in kanker aan de spijsverteringsorganen, gynaecologische kanker, prostaatkanker, blaas- en nierkanker, borst- en longkanker en hersentumoren.

Veilige en nauwkeurige behandeling

Klinisch fysicus Coen Hurkmans vindt het bestralingstoestel met MRI een fantastische toevoeging voor het CKI. “Doordat we nog nauwkeuriger kunnen werken, kunnen we op een veilige manier meer dosis per zitting geven. Bij prostaatkanker hoeven we straks nog maar vijf keer te bestralen tegenover twintig keer nu.”

Op dit moment zijn bestralingsapparaten standaard uitgerust met een CT-scanner. Voor veel tumoren biedt de CT-scanner een goede beeldkwaliteit. Maar sommige tumoren kunnen met een MRI nog scherper zichtbaar gemaakt worden. De MR-linac kan ook live tijdens de bestralingsbehandeling de tumor in beeld brengen. Radiotherapeut Heike Peulen: “Doordat we nauwkeuriger kunnen bestralen en omliggende organen zien, raken we minder gezond weefsel en is de kans op bijwerkingen kleiner.”

State of the art bestralingstoestel met MRI

Zorgverzekeraars ondersteunden het besluit om het toestel in het Catharina Ziekenhuis te plaatsen. Eindhoven is de zevende plek in Nederland waar een dergelijk state of the art bestralingstoestel staat. Patiënten uit de zogenoemde ONCOZON-regio, dat gaat ongeveer om Zuidoost-Nederland, die in aanmerking komen voor dit type bestraling worden voortaan in het Catharina Ziekenhuis bestraald.

Tumoren live in beeld met MRI

Met dit nieuwe bestralingstoestel van Catharina kan een tumor ‘live’ worden gevolgd. Die hoogstaande mogelijkheid gebruiken onderzoekers van het Radboudumc ook op een bijzondere manier. Ze zijn er in geslaagd om de zogenoemde radioactieve holmiumbolletjes die gebruikt worden voor de bestraling, van binnenuit, van levertumoren, met MRI live in beeld te brengen. Zo kon de instroom van de bolletjes real-time gevolgd worden. De techniek die ze daarvoor gebruikten wordt beschreven in het tijdschrift Cancers. Volgens de onderzoekers maakt deze techniek de weg vrij voor een meer persoonsgerichte aanpak van levertumoren