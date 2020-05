Catharina zet videobellen in voor obesitaspatiënten

Veel patiënten met obesitas hebben het door de beperkende maatregelen, die vanaf medio mei weliswaar geleidelijk aan versoepeld gaan worden, extra moeilijk. Door de verstoring van het leefritme die deze maatregelen met zich meebrengt, is het lastiger geworden de adviezen over het leef- en eetritme, beweging, het verminderen van stress en een goede nachtrust op te volgen. Het Catharina Ziekenhuis biedt deze patiënten nu hulp aan via videobellen.

Toename klachten door coronacrisis

Het obesitascentrum van het Catharina ziet bij een deel van haar patiënten al een toename van de klachten. Dat geldt zowel voor diegenen die in de voorbereidende fase van een operatie zitten als zij die deze al achter de rug hebben en proberen het goede effect daarvan vast te houden.

Nienhuijs benadrukt daarom dat obesitaspatiënten die het moeilijk hebben in contact blijven met het obesitascentrum. Ook in deze tijd waar een fysiek bezoek aan het ziekenhuis niet altijd mogelijk is. Het obesitascentrum biedt daarom ook screening en hulp via videobellen aan.

Consult via videobellen

“Er is van alles mogelijk. We screenen mensen met videobellen, we kunnen gewoon telefonisch contact onderhouden en bij klachten kunnen mensen zoveel mogelijk langskomen. Obesitaspatiënten zijn in deze tijd een kwetsbare groep, die willen we niet aan hun lot over laten”, aldus Nienhuijs.

In het obesitascentrum van het Catharina Ziekenhuis worden de meest geavanceerde technieken gebruikt om patiënten met morbide obesitas te helpen. Daarvoor heeft het ziekenhuis biedt patiënten een vijfjarig traject ontwikkeld. Daarin worden patiënten onder andere begeleid door een multidisciplinair team.

In de strijd tegen overgewicht en (morbide) obesitas hebben e-health toepassingen hun meerwaarde in het verleden al vaker bewezen. Zoals het gebruik van een app, in combinatie met een persoonlijke aanpak, die op basis van data van bewegings- en gedragspatronen gepersonaliseerd advies geeft om af te kunnen vallen.