Catharina Ziekenhuis start in 2022 met MRI-linac bestraling

Het grote voordeel van de bestraling met behulp van de MRI-linac is dat de MRI tumoren beter zichtbaar maakt. Daarnaast kunnen de tumoren ook als ze bewegen nauwkeriger bestraald worden. Veel patiënten liggen tijdens dergelijke behandelingen immers vrijwel nooit continu volledig stil.

Eerste behandelingen voorjaar 2022

Vanaf het voorjaar van 2022 gaat het Catharina Ziekenhuis de MRI-linac therapie aanbieden binnen het Oncologisch Netwerk Zuid Oost Nederland (OncoZon). Dit betekent dat alle patiënten in dit samenwerkingsverband, met tumoren die voor deze behandeling geschikt zijn, er gebruik van kunnen maken. Het Catharina Kanker Instituut is gespecialiseerd in kanker aan de spijsverteringsorganen, gynaecologische kanker, prostaatkanker, blaas- en nierkanker, borst- en longkanker en hersentumoren.

Verwacht wordt dat in het eerste jaar 250 patiënten de nieuwe stralingsbehandeling zullen krijgen. Dat aantal wordt in de jaren daarna opgevoerd tot 400. Momenteel ontvangen in het Catharina Kanker Instituut jaarlijks 3.600 patiënten een bestralingsbehandeling.

“Doordat we nog nauwkeuriger kunnen werken, kunnen we op een veilige manier meer dosis per zitting geven. Bij prostaatkanker hoeven we straks nog maar vijf keer te bestralen, tegen twintig keer nu”, zegt klinisch fysicus Coen Hurkmans. Door het preciezer kunnen bepalen van het bestralingsgebied kunnen tumoren een hogere stralingsdosis toegediend krijgen.

Nieuwbouw voor MRI-linac

Met de ingebruikname van de MR-linac wordt het Catharina Kanker Instituut de zesde locatie waar deze vorm van bestraling aangeboden kan worden. Het nieuwe stralingsapparaat moet in een ruimte geplaatst worden met extra dikke muren zodat de straling niet naar buiten kan ‘lekken’. Bovendien is het apparaat groter dan de standaard bestralingsapparatuur. Daarom wordt naast het Instituut een nieuw gebouw gerealiseerd. De bouw en opstartfase van de MR-linac duren anderhalf jaar.

Met de nieuwbouw, aanschaf en installatie is een bedrag gemoeid van 10 miljoen euro. Het besluit om een MR-linac in het Catharina Ziekenhuis te plaatsen wordt ondersteund door de zorgverzekeraars. Op dit moment wordt eenzelfde apparaat ook geïnstalleerd in het Radboudumc. De verwachting is dat de eerste behandelingen daar na de zomer kunnen starten. In het UMC Utrecht is de MRI-linac vorig jaar al in gebruik genomen.