Cellnex zorgt voor mobiele verbindingen in Het Dorp

Het Dorp van zorgorganisatie Siza werd in de jaren zestig gerealiseerd. De financiering kwam voor een groot deel tot stand met behulp van een inzamelingsactie die 24 uur onafgebroken live op televisie uitgezonden werd. Een mijlpaal in de geschiedenis van zowel de Nederlandse televisie als de gehandicaptenzorg. Nu, bijna zestig jaar later, wordt Het Dorp vernieuwd. De eerste plannen voor de nieuwbouw werden in 2016 onthuld. Tijdens een presentatie op het ICT&health congres spreken Hugo Brandhorst van Cellnex en Jos Geesken van Siza over hun samenwerking en de mobiele verbindingen oplossing voor de nieuwbouw van Het Dorp.

Mobiele verbindingen in Het Dorp

Net als in de jaren zestig van het vorige millennium, staat ook in de nieuwe plannen de zelfstandigheid van cliënten en bewoners nog steeds centraal. Telecommunicatie, en internetverbindingen, zijn – anders ruim vijftig jaar geleden – tegenwoordig onmisbaar. Naast de juiste cloudstrategie en informatiebeveiliging, was connectiviteit de belangrijkste randvoorwaarde om de gebruikerstoepassingen te realiseren. Een van de specificaties in het Plan van Eisen was dat er uitsluitend gebruik gemaakt zou worden van mobiele communicatie: WiFi en 4G.

Om te zorgen dat bewoners en zorgverleners overal in Het Dorp kunnen beschikken over betrouwbare en goede (mobiele) internetverbindingen is Siza een samenwerking aangegaan met Cellnex. Zij hebben de nieuwbouwlocatie voorzien van een zogenoemd Distributed Antenna System (DAS) waarmee de indoor dekking verbeterd kan worden. Deze oplossing loopt helemaal in de pas met de eisen van Siza en zorgt ervoor dat de zelfstandigheid en flexibiliteit van de cliënten gefaciliteerd wordt.

Cellnex en Siza op Openingsmanifestatie

Tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie, op 9 mei, geven Jos Geesken (Siza) en Hugo Brandhorst (Cellnex) een presentatie over de samenwerking. In de presentatie wordt getoond welke aanpak leidt tot een gebouw waarin technologie veel mogelijk maakt voor de mensen met spierziekten en niet-aangeboren hersenletsel. En hoe goede connectiviteit hieraan bijdraagt.

“De innovatieve wijze waarop Siza digitale technologie inzet om de zorg voor haar cliënten te verbeteren is bijzonder indrukwekkend. Wij zijn verheugd dat we hier met onze oplossing een bijdrage aan kunnen leveren en kijken uit naar een langdurige samenwerking!”, vertelt Hugo Brandhorst, Commercial Developer bij Cellnex Netherlands.

“In eerste instantie wilden we de indoordekking zelf regelen. Er bleek echter veel specifieke kennis voor nodig te zijn en de investering hiervoor was behoorlijk fors. Daarnaast bestaat ons IT team slechts uit 6 personen en ligt de focus vooral op het voeren van de regie. Het As-a-Service aanbod van Cellnex, waarbij we een vast laag bedrag per maand betalen, maakt de investering voorspelbaar en beheersbaar. We hoeven ons daarnaast niet bezig te houden met het beheer en als Single Point-of-Contact onderhoudt Cellnex de contacten met de mobiele netwerk operators“, aldus Jos Geesken, Programmaleider Domotica en Technologie bij Siza.