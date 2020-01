Chatbot vermindert onzekerheid bij patiënten

De mate van onzekerheid bij patiënten over hun gezondheidsproblemen daalden na het gebruik van de chatbot en het platform van 34 naar 21 procent. Bij bijna eenderde (32%) van de gebruikers verminderde de urgentie van de zorgvraag.

In 4 procent van de gevallen gaven patiënten aan dat het gebruik van het platform de urgentie van de zorgvraag verhoogde. En bijna tweederde (65%) bleef het urgentieniveau onveranderd.De meest voorkomende vormen van zorg waarvoor patiënten de chatbot en het platform gebruikten waren; Reproductieve gezondheid (18%) gevolgd door algemene (17%) en gastro-intestinale (15%) aandoeningen.

Het onderzoek

Onderzoekers keken naar een dataset van 158.083 interacties met de chatbot van Buoy Health. Patiënten kunnen bij de de chatbot eventuele problemen of symptomen vermelden. Gebruikers werd vooraf gevraagd wat hun beoogde zorgniveau was. Daarvoor kozen ze uit een lijst met zeven opties: SEH, dringende zorg, eerstelijnszorg, telegeneeskunde, zelfbehandeling, afwachten en niet zeker. Na afloop werd aan gebruikers opnieuw dezelfde vraag gesteld, aldus de publicatie bij JAMA.

“We gebruikten beschrijvende statistieken om het beoogde gedrag te onderzoeken door het niveau van zorg van de patiënt vóór en na de ontmoeting te vergelijken. Om de associatie van de tool met het zoeken naar zorg te beoordelen, hebben we onzekere reacties verwijderd en onderzocht of hun beoogde zorgniveau toenam of afnam”, aldus de onderzoekers.

Chatbot wordt populairder

Het inzetten van chatbots in de zorg is een trend die steeds populairder wordt. Ook in Nederland zijn al diverse toepassingen actief, zoals bij het Amsterdam UMC en zorgverzekeraar DSW. Een andere grote speler op dit vlak is Babylon Health, een deels op AI-technologie gebaseerde triage-chatbot.

Opvallend is wel het slotwoord van de auteurs van het onderzoek waarin ze schijven dat hun bevindingen verschillen met de resultaten van veel andere tele-health oplossingen. “Het onderzoek suggereert dat virtuele triage-instrumenten worden geassocieerd met het beoogde gedrag van patiënten bij het zoeken naar zorg op basis van triage-vragen. De verminderde urgentie van het beoogde zorgniveau voor veel interacties verschilt van veel andere tele-health oplossingen die dezelfde of een verhoogde vraag naar zorgdiensten hebben gemeld”