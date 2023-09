ChatGPT kan helpen om vaccinatiegraad te verhogen  

Het onderzoek laat zien dat de AI-tool een betrouwbare bron is van niet-technische informatie voor het publiek en dan met name voor mensen zonder gespecialiseerde wetenschappelijke kennis. ChatGPT zou kunnen helpen om de vaccinatiegraad te verhogen door mythes rondom de veiligheid van vaccinaties te weerleggen, aldus de auteurs van een studie die is gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Human Vaccines and Immunotherapeutics.

Meest gestelde vragen

De onderzoekers stelden de kunstmatige intelligentie (AI) chatbot de top 50 meest gestelde vragen over Covid-19-vaccinaties. Deze vragen omvatten onder andere vragen gebaseerd op mythes en fake verhalen verhalen, zoals het idee dat het vaccin Long Covid veroorzaakt. De resultaten laten zien dat wat betreft nauwkeurigheid ChatGPT gemiddeld een score van negen van de tien behaalde en dat is zonder meer hoog.

ChatGPT geeft betrouwbare antwoorden

Twijfel over vaccinatie is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)in de praktijk een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid. Het verspreiden van desinformatie over COVID-19-vaccins heeft geleid tot twijfel en angst bij het publiek. In dit onderzoek is gekeken naar de rol van ChatGPT, een AI-chatbot, bij het bestrijden van valse informatie en mythes over vaccins. ChatGPT is uiteindelijk getest op 50 veelgestelde vragen over vaccinveiligheid. Deze vragen varieerden van misvattingen over vaccins tot valse en ware contra-indicaties.

De resultaten tonen aan dat ChatGPT over het algemeen bevredigende antwoorden kan geven op deze vragen, hoewel de huidige versie mogelijk nog niet volledig is. Het is belangrijk op te merken dat ChatGPT geen vervanging is voor experts of wetenschappelijk bewijs, maar wel kan helpen bij het begeleiden van gebruikers naar informatie die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten.

Hogere vaccinatiegraad

Een van de belangrijkste bevindingen is dat ChatGPT in staat is om mythes te ontkrachten die circuleren op sociale media en andere platforms. Door correcte informatie te verstrekken, kan de chatbot bijdragen aan een grotere acceptatie van vaccinaties. ChatGPT is een large language model, dat gebruik maakt van natuurlijke taalverwerking om gesprekken te voeren en directe antwoorden te genereren. Deze chatbot kan dus ook helpen om de juiste informatie te verspreiden en misleidende claims te weerleggen.



Eerder toonde ander onderzoek ook al aan dat de chatbot opvallend goed in staat is om medische vragen te beantwoorden. In de praktijk laten medisch specialisten, bijvoorbeeld bij de bekende Mayo Clinic, zich dan ook al regelmatig ondersteunen door slimme chatbots. Er zijn in dat ziekenhuis zelfs al zorgprofessionals, die met AI, hun eigen chatbots op maat ontwikkelen.

ChatGPT heeft voorlichtingspotentieel

Het WHO Collaborating Center for Vaccine Safety aan de Universiteit van Santiago de Compostela zet zich in om mythes en valse informatie over vaccinatie aan te pakken. Deze misvattingen dragen namelijk bij aan de twijfel over vaccins en kunnen de volksgezondheid schaden. Het centrum heeft educatieve platforms en materialen ontwikkeld om deze problemen aan te pakken. Het is tot slot belangrijk op te merken dat de antwoorden van ChatGPT afhankelijk zijn van de manier waarop de vragen worden gesteld en dat de chatbot dynamische antwoorden kan geven. Daarom is voorzichtigheid geboden om te voorkomen dat gebruikers zogeheten bevestigingsbias ervaren.

Hoewel ChatGPT nog steeds in ontwikkeling is en verbeteringen kunnen worden aangebracht, biedt het zeker potentieel als een betrouwbare bron van informatie voor het publiek. Het kan volgens de onderzoekers helpen bij het bestrijden van misinformatie en het bevorderen van de acceptatie van vaccins.