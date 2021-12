Chemotherapie dichtbij huis in regio Apeldoorn en Zutphen

De behandeling in de buurt geldt voor bepaalde injecties met chemotherapie. Zij worden gegeven in de wijklocaties van Sensire en Vérian in de regio Apeldoorn en Zutphen. Gelre ziekenhuizen en de twee thuiszorgorganisaties zijn afgelopen zomer gestart met het aanbieden van chemotherapie in de wijk.

De komende jaren streven de drie partijen ernaar om steeds meer behandelingen naar huis of dichtbij huis in wijklocaties verplaatsen. Die doelstelling, in het kader van De Juiste Zorg op De Juiste Plek, staat los van de uitbreiding die nu, onder druk van de coronapandemie, opgestart is.

Eerste chemotherapie in ziekenhuis

De eerste kuur van de therapie wordt altijd in het ziekenhuis toegediend. Daar bepalen de zorgverleners vervolgens of de betreffende patiënt in aanmerking komt voor een behandeling op een van de locaties van de twee thuiszorgorganisaties. Daarvoor is het onder andere van belang dat er geen (ernstige) bijwerking of complicaties optreden.

Het buiten de muren van het ziekenhuis behandelen van patiënten die chemotherapie krijgen is ook alleen van toepassing bij middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden. Dit zijn bepaalde soorten chemotherapie en immunotherapie. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocatie gebracht.

“Voor mij als oncologieverpleegkundige is dit een verbreding van de zorgverlening dichtbij de patiënt. De zorg is op de wijklocatie persoonlijker en daarmee voor een patiënt minder confronterend. Ik heb 1-op-1 contact met de patiënt en kan daardoor echt de tijd nemen. Dit noemen patiënten ook als voordeel, naast dat ze het fijn vinden dat het dichtbij is en ze vrijwel direct aan de beurt zijn”, vertelt Coco Samuels, gespecialiseerd oncologieverpleegkundige van Vérian.