ChipSoft helpt bij snelle ombouw naar IC-bedden

Het Isala was bezig de huidige OK- en recovery-plaatsen om te bouwen naar Intensive Care (IC)-bedden, compleet met beademing, infuuspompen en dus ook aansluiting in HiX. Voor alle patiënten die in Nederland op een Intensive Care worden opgenomen, is een landelijke aanlevering verplicht aan stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

Urgente vraag

Kruithof: “Nadat mijn collega’s van PDMS-Techniek de beheerders hadden geholpen met het aanmaken en koppelen van alle extra IC-bedden, kwam de vraag om voor deze extra bedden (en dus patiënten) ook de NICE-aanlevering goed in te richten.” Het ging om een urgente vraag, stelt de consultant. Het inrichten en aansluiten van de extra IC-bedden moest met spoed gebeuren. Diezelfde avond werden de eerste patiënten uit het Jeroen Bosch ziekenhuis overgeplaatst naar Isala.

“Mijn collega’s van PDMS Techniek, onder leiding van Hette Iedema, hebben het ziekenhuis goed en snel geadviseerd in het omzetten van de OK- en recovery-bedden naar IC-bedden. Ze hebben geholpen met het testen van het doorkomen van metingen, beademingsparameters en, waar nodig, extra parameters geactiveerd in schermen. Omdat andere ziekenhuizen naar verwachting ook een dergelijke ombouw willen, heb ik mijn collega Adrienne Hanenburg – aanspreekpunt voor NICE – erbij betrokken. Dat moet ervoor te zorgen dat we niks zouden vergeten.”

Ombouw naar IC-bedden

In totaal heeft het Isala 10 recoveryplekken, inclusief bewaking en beademing, omgezet naar volledige Intensive Care-bedden. Het ziekenhuis kijkt nu naar meer uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast heeft ChipSoft een werkende NICE-registratie gerealiseerd. De komende dagen zijn er snel meer IC-bedden nodig in heel Nederland om de verwachte groei van het aantal corona-patiënten op te vangen.

Kruithof: “We overleggen nu met de stichting NICE, over het direct aanleveren van patiënten die op de IC liggen. Op dit moment wordt dit via de website geregistreerd. Daarna geeft NICE dit door aan onder andere het RIVM. We hopen deze week nog voor elkaar te krijgen dat ziekenhuizen via de knop ‘Aanleveren’ direct een bestand genereren en dit dagelijks kunnen uploaden. De calls vanuit andere ziekenhuizen stromen nu ook binnen. Het is fijn om vanuit huis iets te kunnen doen voor ze.”

Inzicht in beddencapaciteit

Om op landelijk niveau inzicht te krijgen in de capaciteit van ziekenhuizen wordt het 2TWNTY4-systeem naar alle ziekenhuizen in Nederland uitgerold. Daarmee hebben de ziekenhuizen continu inzage in de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden door het hele land. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) besloot deze week tot de uitrol. Dit moet de coördinatie en samenwerking tussen ziekenhuizen inzake de capaciteitsplanning van beschikbare ziekenhuisbedden verbeteren. Iets dat ten tijde van de coronacrisis van groot belang is. 2TWNTY4 stelt haar systemen hiervoor tijdelijk kosteloos beschikbaar.