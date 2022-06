Chirurgen kijken via slimme bril mee met wondverpleging

Patiënten die in het HagaZiekenhuis wondverzorging ontvangen moeten daarvoor doorgaans naar de poli komen. Voor bepaalde kwetsbare patiënten kan dat een erg lastige en belastende belevenis zijn. Voor die patiënten is het een uitkomst wanneer ze thuis of in het verpleeghuis verpleegd kunnen worden. Dat is een uitdaging, zeker bij patiënten die behoefte hebben aan speciale wondtherapie. Dat is nu precies waar de slimme bril om de hoek komt kijken.

Wondverpleging bij de patiënt

Twee wondverpleegkundigen, Kirsten Eeuwijk en Nel de Ruijter, vonden dat de wondverzorging van kwetsbare (oudere) patiënten anders georganiseerd moest worden. Voor deze patiënten is het vaak niet eens wenselijk dat ze fysiek naar de poli moeten komen om behandeld te worden.

Behalve voor kwetsbare patiënten kan de thuisbehandeling er ook toe bijdragen dat patiënten niet onnodig langer in het ziekenhuis hoeven te verblijven dan strikt noodzakelijk is. “Ik verzorgde op de verpleegafdeling een mevrouw die wondtherapie nodig had. Daarvoor was zij lang in het ziekenhuis opgenomen. Maar opgenomen patiënten wil je het liefst niet onnodig lang in het ziekenhuis houden”, aldus Kirsten.

Chirurg kijkt mee via slimme bril

Chirurg Pieter Jan van Huijstee kwam vervolgens op het idee om de wondverpleegkundigen die dergelijke patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen op afstand bij te staan. Met behulp van een slimme virtual reality (VR) bril, zogenoemde smart glasses, is dat een stuk eenvoudiger geworden. De slimme bril beschikt over een camera en microfoon. Die bril wordt vervolgens gedragen door de wondverpleegkundige op het moment dat zij een patiënt behandeld.

“Normaal gesproken beoordeel ik de wond als een patiënt op de polikliniek komt. Die beoordeling gebeurt nu bij de patiënt thuis, via de slimme bril. De verpleegkundige zet de slimme bril op en ik kijk mee. Er is ook een audioverbinding, dus we kunnen onderling overleggen. Zo doen we samen het consult. Dat werkt heel goed. Afgezien van de wond komt de patiënt verder niet in beeld. De beelden zijn van hoge kwaliteit en daardoor is de wond goed te beoordelen. Dat is belangrijk, want we willen niet inleveren op kwaliteit”, vertelt de chirurg.

“Vaak is het een uitgebreid zorgtraject met veel ziekenhuisbezoeken of langdurige ziekenhuisopnames. Niet iedere (thuis)zorginstelling heeft de expertise in huis om gecompliceerde wonden op de juiste wijze te verzorgen en te beoordelen. Daarom gaan wij de patiënt daar bezoeken. Ook onderwijzen we medewerkers van de zorginstelling aan het bed (bedside teaching). Dan kunnen zij het overnemen zodra dat verantwoord is”, voegt Kirsten daar aan toe.

Binnen het HagaZiekenhuis is de inzet van de slimme bril een succes. Naast alle voordelen voor zowel de patiënt als de zorgverleners draagt deze ontwikkeling ook bij aan de ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te leveren.

Smart glasses in de zorg

Het smart glasses project en de oplossing van het HagaZiekenhuis staat niet op zichzelf. In Nederland wordt de slimme bril binnen de zorg op steeds meer plekken geïntroduceerd. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld, toen verpleegkundigen van het Bravis ziekenhuis met behulp van een slimme bril met collega’s konden meekijken tijdens de verzorging van COVID-19 patiënten. Zo konden de fysieke contactmomenten met patiënten, en daarmee ook de kans op besmettingen, beperkt worden.

Ook in het Zuyderland Medisch Centrum wordt de slimme bril sinds de zomer van vorig jaar gebruikt. Of, beter gezegd, getest. Momenteel wordt de meerwaarde van deze oplossing getest middels diverse projecten op verschillende afdelingen in het Limburgse ziekenhuis.