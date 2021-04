CIBG en KPN verbreden strategische samenwerking

“KPN verzorgt de hosting van het CIBG-applicatielandschap en levert en onderhoudt het ‘ijzer’ waarop de CIBG-applicaties draaien”, vertelt Britt van den Berg (CIO van het CIBG) over de samenwerking. “KPN levert daarin een belangrijke bijdrage aan het vervullen van een lang gekoesterde wens van CIBG om snel, frequent en kwalitatief hoogwaardig aanpassingen te kunnen doorvoeren op de applicaties van CIBG. Was het tot voor kort alleen mogelijk om slechts een aantal keer per jaar een wijziging op een applicatie door te voeren, op dit moment kunnen we meerdere keren per maand een ‘change’ op de applicatie doorvoeren. Volledig geautomatiseerd, zonder handwerk en daarmee voorspelbaar en met zo min mogelijk risico’s.”

Beter inspelen op veranderingen

Een goed voorbeeld hiervan is volgens Van den Berg de Donorapplicatie, waar sinds de livegang van 1 juli 2020 al veel gewenste aanpassingen op zijn doorgevoerd. CIBG kan deze aanpassingen zelfstandig doorvoeren, met een minimum aan overdrachtsmomenten en zonder onnodige wachttijden of ingewikkelde procedures. “Dit maakt dat CIBG beter in staat is om in te spelen op de snel veranderende omgeving waarbinnen CIBG zijn diensten aanbiedt.”

Marieke Snoep, directeur Zakelijke Markt en lid Raad van Bestuur KPN, is tevreden over de hernieuwde strategische samenwerking met het CIBG. Trots op het feit dat we zeer constructief en plezierig samenwerken op diverse belangrijke en maatschappelijke domeinen zoals de UZI-pas en het hosten van belangrijke zorgapplicaties zoals Donorregister en Coronamelder. Met deze nieuwe samenwerking gaan we in de komende jaren het CIBG verder ondersteunen in haar missie naar transparante, betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn.”

Vernieuwde strategische samenwerking

In juli 2019 vernieuwde VWS de strategische samenwerking met KPN voor de vertrouwensdienstverlening van het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-register – de UZI-pas – en het Zorgverzekeraars identificatie en authenticatie register (ZOVAR). Beide registers worden bijgehouden door het CIBG. De instantie vervult volgens VWS de rol van ‘Zorg Trust Service Provider’ voor unieke identificatie van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen voor het veilig raadplegen en uitwisselen van gegevens. KPN implementeert en beheert voor het CIBG het platform voor de vertrouwensdiensten op een passend beveiligingsniveau. De opdracht is voor een periode van drie tot maximaal zeven jaar verleend.

KPN is al betrokken bij de UZI-pas sinds het begin ervan in 2004. Overigens wordt er momenteel gewerkt aan eenvoudiger alternatieven voor authenticatie met de UZI-pas, onder meer door VZVZ. VZVZ is beheerder van het Landelijk Schakelpunt. Kees Donkervoort, voormalig directeur van KPN Health, noemde de UZI-pas in 2019 een veilig maar niet altijd gebruiksvriendelijk systeem. ““We hebben digitale alternatieven aangeboden, banken hebben een alternatief. Maar de overheid lijkt nog niet zover te zijn bij de keuze.”