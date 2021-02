CMIO-netwerk Eerste Lijn: eerste hulp bij ICT

Willems studeerde eerder al modules informatica bij de Open Universiteit en werd bij de regionale huisartsenvereniging en LHV-kring portefeuillehouder ICT. Daarna volgde nog een studie Health Informatics aan het Amsterdam UMC. Willems’ collega Bart Brandenburg, met wie ze bij VIPP-programma OPEN werkt, attendeerde haar op een CMIO voor zorggroep IZER, Maarten Timmers, en het eerste contact werd gelegd.

Diverse samenstelling

De samenstelling van het eerste bestuur van CMIO-netwerk Eerste Lijn is divers. Sommigen dragen de officiële titel CMIO al, anderen doen wel het werk maar heten nog ICT-commissie of anderszins. De verdeling over het land is redelijk breed, de achtergronden, leeftijden en functies als huisarts ook. Na de kick-off van 25 november 2020 volgden al snel de eerste aanmelding van leden.

Het netwerk beoogt op de eerste plaats het stimuleren van de functie van CMIO in de eerste lijn, zoals dat al langer gebeurt in de tweede lijn. Het is essentieel dat juist een huisarts zelf deze functie gaat vervullen. Want alleen die kan de urgentie aangeven waar dat nodig is en spreekt zowel de ICT- als zorgtaal. Daarnaast is het de bedoeling om kennis te delen. En niet in de laatste plaats: het netwerk wil zichtbaar zijn en een gespreks- en sparringpartner zijn voor de officiële gremia als LHV, NHG, Nictiz en VWS.

Wapenfeiten CMIO-netwerk

Willems vertelt over de eerste wapenfeiten van het netwerk: “We werden al vrij snel ‘gevonden’ door VWS en Nictiz. LHV en NHG zijn natuurlijk onontbeerlijk voor ons vak, maar daar zitten over het algemeen meer de bestuurders. De CMIO’s staan echt met hun poten in de klei en zijn tegelijk wel een stuk georganiseerder dan de beroepsgroep huisartsen als geheel. In het begin van de coronacrisis is er heel snel overleg geweest tussen de koepels en VWS over openstelling van het LSP. Wij hebben in de discussie op zijn minst een rol gespeeld door de urgentie hiervan aan te geven. Ook worden we gevonden voor structureel overleg met de koepels over bijvoorbeeld het medicatieproces.”

Binnenkort is er een eerste officieel contact met het CMIO-netwerk Tweede Lijn. Verder is inmiddels de officiële structuur van de organisatie goed vastgelegd, is er een profielschets CMIO Eerste Lijn, een website, zit de groep bij de LHV aan tafel om na te denken over opleidingen en is het bestuur ook zelf bezig met een masterclass CMIO. Het netwerk beoogt onafhankelijk te blijven. Daarom worden van de leden inmiddels kleine lidmaatschapsbijdragen gevraagd.

