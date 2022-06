Communiceren over digitale vaardigheden is broodnodig

Zorgprofessionals gebruiken steeds meer digitale tools. Digivaardige zorgprofessionals zijn essentieel om met e-health meerwaarde te realiseren. Uit onderzoek door de coalitie Digivaardig in de zorg blijkt dat zeker 10-20 procent van de zorgprofessionals ‘digistarter’ is. In de praktijk worden deze starters, maar ook andere medewerkers met andere digitale niveaus, geholpen met digiscans, e-learnings, trainingen op maat en het inzetten van digicoaches. Maar ook het belang van goed communiceren over digitale vaardigheden op de werkvloer blijkt volgens beleidsadviseur Yselle van Praet en communicatieadviseur Monique Derksen van Carintreggeland uitermate belangrijk.

Bewustwording van belang digitalisering

Yselle van Praet houdt zich sinds anderhalf jaar bezig met de communicatie van het project digitale vaardigheden bij ouderenzorgorganisatie Carintreggeland. Ze verteltop op de website van Digivaardig in de zorg over het belang van communicatie, de kracht van herhaling, tegeltjeswijsheden en een creatieve intranetspeurtocht. “Om optimale zorg te leveren kun je tegenwoordig niet meer zonder digitale vaardigheden. Doel van de communicatiecampagne was om dat bewustzijn te vergroten en mensen te enthousiasmeren om met digitale vaardigheden aan de slag te gaan. We hebben vooral ingezet op het communiceren van de voordelen, zoals prettiger en sneller werken met de iPad en meer tijd overhouden voor de cliënt en we willen medewerkers laten inzien dat digitaal werken erg leuk is.”

Praatplaat is handig communicatiehulpmiddel

Yselle van Praet en Monique Derksen benadrukken dat gedragsverandering niet direct lukt. Een bewustmakingsperiode was bijvoorbeeld absoluut essentieel. Herhaaldelijk het belang en de voordelen van digitalisering uitleggen zijn namelijk de basis van digivaardigheid. Tevens is het belangrijk om begrip te hebben voor medewerkers die niet meteen zo digiwijs zijn. Digicoaches van Carintreggeland merken bijvoorbeeld dat veel medewerkers niet goed opnieuw uitleg durven vragen als ze het nog niet helemaal snappen en dat is natuurlijk nergens voor nodig. Het blijkt belangrijk om een sfeer te creëren waar fouten gewoon mogen worden gemaakt. Een handig hulpmiddel in dit perspectief is de zogeheten ‘praatplaat’ waarmee digicoaches in teamoverleggen precies kunnen uitleggen waar je terecht kunt met welke digitale vragen. In de kletspot zitten kaartjes met vragen. Medewerkers trekken een kaartje en leggen het antwoord op de praatplaat.

Digitale vaardigheden trainen met intranetspeurtocht

Een andere creatieve wijze om te komen tot gerichte communicatie over digitale vaardigheden is een onlangs gehouden intranetspeurtocht. Yselle van Praet: “Je moest op intranet 12 stappen doorlopen en 12 letters verzamelen die een woord vormden. Het duurde niet langer dan 10 minuten en een prijsje motiveert altijd. Bijna ongemerkt werkten mensen zo aan hun digitale vaardigheden.”



Voor ‘digimaand’ oktober heeft Yselle Praet in 2022 nog meer ‘challenges’ gepland om de medewerkers te activeren om over digitale vaardigheden te praten. “Het zijn heel laagdrempelige opdrachten die je als team kunt doen. Bijvoorbeeld: Een grappig momentje of digitale blooper delen. Of de vraag: “Als jij de baas zou zijn van Carintreggeland, hoe zou jij dan collega’s ondersteunen in hun digivaardigheid?”