Compact digitaal zorgnieuws, week 9

Deze week hebben we digitaal zorgnieuws verzameld over een onderzoek van Nivel naar de effectiviteit van elektronische dossiers, de nieuwe verwijzers website van het Erasmus MC, het vernieuwde patiëntportaal van het HagaZiekenhuis en de keuze van het Zaans Medisch Centrum om ZIVVER te gaan inzetten voor het e-mail verkeer.

Nivel onderzoek effect elektronische dossier

Uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging blijkt dat Verpleegkundigen en verzorgenden zich slechts matig gesteund voelen door het elektronische dossier waarin zij de gegevens zetten over de zorg aan cliënten.

De informatie in het dossier is wel behulpzaam, maar de compleetheid, relevantie en accuraatheid dat nog te wensen over. Hetzelfde geldt voor de gebruiksvriendelijkheid van de dossiers. Ook die wordt minder positief ervaren door verpleegkundigen en verzorgenden.

De mate van steun die ervaren wordt hangt overigens niet samen met het gebruik van classificatie- of ordeningssystemen, zoals Gordon, Omaha System of NANDA-I, NIC en NOC. Dat blijkt ook uit het vragenlijstonderzoek, zo meldt het Nivel.

Erasmus MC vernieuwt verwijzers website

Het Erasmus MC heeft de website voor verwijzers vernieuwd. Die heeft een gebruiksvriendelijke structuur waarmee verwijzers alle belangrijke informatie snel en makkelijk kunnen vinden. Dat geldt ook voor informatie om in contact te komen met het Erasmus MC. Zo is er nu ook speciaal voor verwijzers een nieuw telefoonnummer geopend waarmee verwijzers voorrang krijgen.

Met de nieuwe website wordt het ook mogelijk om direct digitaal te verwijzen naar het Erasmus MC of direct digitaal diagnostiek aan te vragen. Bij de aanvraag kunnen ook bestanden, tot 25MB, meegestuurd worden. Grotere bestanden worden via SFTP of XDS verstuurd. Verwijzers kunnen ook transmurale incidenten kunnen via de nieuwe website melden.

Daarnaast staan op de nieuwe site ook het scholingsaanbod voor huisartsen en voor verwijzers relevante nieuwsberichten. Huisartsen wordt geadviseerd om de verwijzingen via ZorgDomein te doen.

Haga vernieuwt uitstraling patiëntportaal

Het HagaZiekenhuis heeft medio februari de uitstraling van haar patiëntportaal vernieuwd. De nieuwe lay-out sluit daarmee beter aan bij de nieuwe website. Aan de werking van het patiëntportaal is verder niets gewijzigd.

Op MijnHaga kunt u de volgende informatie vinden en zaken regelen:

afspraken maken, wijzigen of annuleren;

en verwijzing via ZorgDomein inplannen;

uw medisch dossier raadplegen;

vragenlijsten invullen;

uw persoonlijke gegevens bekijken;

uw telefoonnummer, e-mailadres en huisarts aanpassen.

Zaans Medisch Centrum mailt met ZIVVER

Om ervoor te zorgen dat e-mail met daarin gevoelige of persoonlijke informatie veilig verstuurd wordt heeft het Zaans Medisch Centrum gekozen voor ZIVVER, een Nederlandse oplossing voor veilige e-mail communicatie. ZIVVER zorgt voor de versleuteling (encryptie) van dergelijke e-mails. Die kunnen daardoor niet gehackt of door andere personen ingezien of gelezen worden.

Tot zover het compacte digitaal zorgnieuws van deze week. Heeft u zelf tips of persberichten? Stuur die dan naar redactie@icthealth.nl