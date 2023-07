Compacte beademingskar voor vervoer patiënten

De eerste beademingskar is klaar en de IC-verpleegkundigen gaan er binnenkort mee trainen. Het is de bedoeling later ook de andere transportbeademingskarren in het St. Antonius worden vervangen. Momenteel zijn de röntgen-katheterisatiekamers nog op de begane grond maar door de verbouwing moeten de patiënten naar de tweede verdieping worden gereden voor de behandeling.

De oude karren pasten niet in alle liften van het ziekenhuis en dus greep ontwikkeltechnicus Peter Karst de gelegenheid om een kleinere beademingskar te ontwerpen en te maken. En zo zijn er de laatste jaren meer uitvindingen gedaan op het gebied van beademingskarren die het voor patiënten en de zorgmedewerkers makkelijker maken. Eind vorig jaar heeft het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) een methode bedacht waardoor patiënten die aan de beademing liggen toch kunnen praten.

Compacte opstelling

Bij elkaar is Karst ruim een jaar met het maken van een nieuwe kar bezig geweest. De klus begon met het inmeten van de apparatuur en de bedden en het verzamelen van de wensen van de gebruikers. Vervolgen bedacht hij een zo compact mogelijke opstelling waarmee in de praktijk goed kan worden gewerkt. En ook praktische oplossingen zoals een opbergruimte voor de defibrillator en een opbergplek voor het voeteneindebord, zijn winst.

De nieuwe transportkar is ruim zeventig kilo lichter dan de oude. Ook is bij het ontwerp goed gelet op het zwaartepunt van de kar zodat er minder kans is op omvallen van de kar. De kar is bovendien wendbaarder en lager waardoor er beter zicht is over de kar.

Koppeling beademingskar

Een medewerker kan de transportbeademingskar aan (nagenoeg) alle type bedden van het ziekenhuis koppelen. Eenmaal gekoppeld aan het bed is het per ongeluk losschieten tijdens het transport onmogelijk. Aangekomen op de plaats van bestemming is het geheel met één druk op de knop weer los te koppelen. Een ander belangrijk winstpunt is de nieuwe beademingsapparatuur waarvoor nu alleen zuurstof en geen perslucht meer hoeft worden meegenomen. Bovendien zijn de zuurstofflessen kleiner.