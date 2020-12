Computerprogramma bepaalt mate aantasting longen door corona

Patiënten die in het ziekenhuis belanden met een mogelijke coronabesmetting krijgen vaak een CT-scan van de longen. Als hierop afwijkingen te zien zijn die passen bij COVID-19, dan is het nu dus volgens het Nijmeegse ziekenhuis mogelijk om met het computerprogramma CAD4COVID-CT objectief en betrouwbaar te bepalen hoeveel longweefsel is aangetast.

Radiologen delen met behulp van het computerprogramma de CT-scan van de longen op. Hierdoor is elk stukje uit te lichten en tot in detail te bekijken. De CAD4COVID-techniek kan aan de hand hiervan nauwkeurig bepalen of er afwijkingen zijn en bovendien het volume hiervan ten opzichte van het totale volume van de longkwab berekenen. Dit geeft nauwkeuriger inzicht in hoeveel longweefsel is aangetast.

Computerprogramma bepaalt ernst

De mate waarin het longvolume is aangetast wordt uitgedrukt in een score, vertelt radiologe Marieke Vermaat: “Veel aangetast longweefsel betekent vaak een ernstiger beloop van de ziekte voor de patiënt. De CT ‘severity score’ geeft ons een objectief en betrouwbaar beeld hoe ziek de longen van een patiënt zijn. Op basis daarvan kunnen we het verwachte ziektebeloop bij én de prognose voor de patiënt beter inschatten. Zeker bij coronapatiënten is dat nu van groot belang. Hierdoor kunnen we betrouwbaarder beoordelen of zij bijvoorbeeld IC-zorg nodig gaan hebben.”

De CAD4COVID-techniek is vrij nieuw, maar wordt volgens radioloog Raymond van Os al naar tevredenheid gebruikt. “Voor de toekomst zien we meer kansen en mogelijkheden om het proces van berekenen en terugsturen van beelden bijvoorbeeld sneller te maken. Maar ook richting ‘artificial intelligence’ om het programma zelf automatisch slimme betrouwbare inschattingen te laten maken van de waarschijnlijkheid dat er sprake is van een van COVID-longontsteking. Dat biedt een mooi perspectief.”

Waardevolle zorginnovatie

Projectleider Lauri Buijs (MIT) vertelt dat het CWZ het computerprogramma in korte tijd samen met de Nijmeegse leverancier Thirona uitgerold heeft: “We zijn hiermee het eerste ziekenhuis dat CT-scans van de longen volledig geautomatiseerd laat pseudo-anonimiseren en analyseren met behulp van CAD4COVID. Dit is een waardevolle zorginnovatie die we in deze coronatijd goed kunnen gebruiken!”

Thirona heeft CAD4COVID-CT ontwikkeld in het begin van de coronapandemie. “Wij wilden graag iets bijdragen en onze bestaande long CT-software was de perfecte basis om een corona-analyse te ontwikkelen”, aldus Mark van Grinsven, hoofd productontwikkeling bij Thirona. “CAD4COVID wordt al wereldwijd gebruikt, maar CWZ is het eerste Nederlandse ziekenhuis dat onze software, volledig geïntegreerd in de kliniek, gebruikt. Wij zien dit als een hele mooie eerste stap van de Nederlandse zorg richting automatische analyse van medische beelden met behulp van AI.”

Initiatieven voor diagnostiek met AI

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis gebruikt sinds april AI-technologie om automatisch te beoordelen of en zo ja, in welke mate er aantasting is van longweefsel als gevolg van corona. Destijds was er nog sprake van een klinische studie in samenwerking met Holland AI, actief in de ontwikkeling en integratie van AI-toepassingen in de zorg.



In oktober werd bekend dat het consortium ICOVAI werkt aan de ontwikkeling van AI-technologie waarmee longschade als gevolg van Covid-19 beter geanalyseerd kan worden. De vakgroep Radiologie – Nucleaire Geneeskunde van VieCuri is een van de 25 partners die deelneemt aan het ICOVAI consortium.