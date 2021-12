Computertools zinvol bij behandeling geheugenaandoeningen

Veel onderzoeken kunnen worden gebruikt in de diagnostiek naar hersenziekten die dementie veroorzaken. De ontwikkeling van deze onderzoeken gaat snel en er komen steeds meer testen. Voor artsen leidt dit tot de uitdaging om alle testen samen te vatten en tot een diagnose te komen. Vervolgens is het belangrijk deze diagnose en verwachtingen voor de toekomst duidelijk te communiceren met patiënten en hun naasten. Ook is het voor veel onderzoeken nodig dat patiënten naar het ziekenhuis komen, iets dat sinds de coronapandemie niet meer vanzelfsprekend is.

Veelzijdig nut computertools

Er zijn steeds meer computerprogramma’s beschikbaar die de arts helpen op de geheugenpolikliniek. Dit soort computertools kunnen de arts bijvoorbeeld helpen bij het stellen van de diagnose, of door het maken van een schatting van de prognose (de verwachtingen voor de toekomst). Ook zijn er tools voor patiënten en hun naasten, zoals digitale geheugentesten. Zo’n test maakt het mogelijk om in de eigen vertrouwde omgeving een geheugentest uit te voeren, zodat de arts kan volgen hoe het met iemand gaat. Verder zijn videoconsulten beschikbaar voor een uitslag- of ander gesprek.

Hoewel deze tools al grotendeels beschikbaar zijn, worden ze tot op heden nauwelijks gebruikt in de dagelijkse praktijk. Van Gils en haar collega’s onderzochten daarom hoe clinici, patiënten en hun naasten aankijken tegen het gebruik van deze computertools in de geheugenpolikliniek. Door inzicht te krijgen in de mening van zowel de arts, als de patiënt en naaste, kunnen tools ontwikkeld worden die echt aansluiten bij hun wensen en voorkeuren. Hiermee hopen de onderzoekers te bevorderen dat deze tools daadwerkelijk gebruikt gaan worden in de dagelijkse praktijk.

Belang van gebruiksvriendelijkheid

De grote meerderheid van de 109 deelnemende artsen was positief over het gebruik van digitale toepassingen ter ondersteuning van diagnostiek en de prognose. Gebruiksvriendelijkheid is daarbij belangrijk. Ook moet een toepassing de nauwkeurigheid van de diagnose vergroten, weinig tijd kosten en informatie bevatten over hoe de toepassing werkt en de mate van betrouwbaarheid ervan. Een verbinding met het EPD is ook belangrijk.

Ook de meeste deelnemende patiënten en naasten zijn positief over het gebruik van computertools door hun arts, zowel diagnostische als prognostische tools. Deze groep vindt het vooral belangrijk dat een toepassing een toevoeging is aan de huidige werkwijze en de arts niet vervangt. Daarnaast staan patiënten positief tegenover het zelf gebruiken van een toepassing, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een consult of het thuis maken van geheugentesten.

De resultaten uit de studie vormen volgens de onderzoekers een belangrijke stap in het proces van ontwikkelen van computertools voor de geheugenpolikliniek, zodat deze in de toekomst daadwerkelijk (en zo optimaal mogelijk) gebruikt kunnen worden.

Lees de publicatie over het onderzoek in JMIR Formative Research.