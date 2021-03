Connect2Grow biedt ondersteuning bij zwangerschap

Doel van Connect2Grow is dat zwangere vrouwen en hun partners in kwetsbare posities al tijdens de zwangerschap gaan investeren in het opbouwen van een band met het kind en na te denken over hoe het na de geboorte zal zijn. Tijdens de eerste duizend dagen van het leven van een kind ontwikkelen de hersenen zich zeer snel.

In die periode wordt tevens de levenslange gevoeligheid voor stress bepaald en leert het kind belangrijke vaardigheden zoals lopen, praten, zich veilig voelen en een relatie opbouwen. Voor die ontwikkeling is een sterke ouder-kindrelatie van cruciaal belang. Wanneer ouders juist in die periode afgeleid zijn door persoonlijke problematiek, kan dat een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het kind.

Ouder-kindrelatie tijdens zwangerschap

Het Erasmus MC Sophia heeft voorafgaand aan de lancering van Connect2Grow het platform in een pilot met twintig gezinnen getest. Daaruit bleek dat het digitale platform bij zwangere vrouwen en hun partners zorgt voor meer vertrouwen in de zorg. De belangrijkste oorzaak die daarvoor aangewezen werd, is het feit dat het platform één centraal punt biedt van waaruit de zorg voor de ‘zwangere gezinnen’ gemonitord en geëvalueerd wordt.

“In de eerste duizend dagen wordt een kind eigenlijk geprogrammeerd voor het leven. Het is voor de ontwikkeling belangrijk dat de ouder-kindrelatie goed is en dat hij in een veilige omgeving opgroeit. Kwetsbare gezinnen moeten zichzelf vaak staande zien te houden en komen daardoor minder toe aan het opbouwen van een relatie met hun ongeboren kind. Met Connect2Grow brengen we dit in beeld en zetten we actief de juiste zorg op het juiste moment in”, vertelt Hilmar Bijma, gynaecoloog Erasmus MC Sophia en één van de initiatiefnemers van Connect2Grow.

Aanmelden voor Connect2Grow

Zwangere vrouwen en hun partners die het platform willen gebruiken kunnen voor aanmelding bij diverse zorginstellingen terecht. Vervolgens wordt samen met het multidisciplinaire team van Rotterdamse zorgverleners en het gezin de gewenste aanpak voor hun situatie bepaald. Daarna worden de vrouwen en hun partners in het eerste levensjaar van hun kind gevolgd en ondersteund met behulp van vragenlijsten en digitale en fysieke contactmomenten.

“10 tot 15 procent van de zwangeren in Nederland heeft een psychiatrische aandoening. In Rotterdam worden veel kinderen in armoede geboren, wat vaak gepaard gaat met veel stress bij de ouders. Wij richten ons vooral op deze groep, omdat die niet altijd goed in beeld is. Wij zijn de enigen in Nederland die vanuit kinder- en jeugdpsychiatrie al tijdens de zwangerschap hulp bieden in het vormgeven van ouderschap. Dit moet uiteindelijk de zorg in de rest van het leven van een kind verminderen of voorkomen”, vertelt kinder- en jeugdpsychiater Mijke Lambregtse.

De aanpak die de initiatiefnemers van het digitale platform ontwikkeld hebben, waarbij zwangere vrouwen en hun partner al tijdens de zwangerschap ondersteund worden bij het opbouwen van een goede ouder-kindrelatie, is uniek te noemen. Tot nu toe richtten vrijwel alle monitoring- en ondersteuningsprogramma’s zich immers met name op de gezondheid van de zwangere vrouw, al dan niet op basis van een aanwezige medische indicatie.

Connnect2Grow is een samenwerking tussen de Afdelingen Verloskunde en Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de gemeente Rotterdam en het digitaal platform is samen ontwikkeld met MijnKind.online. Informatie over het platform, of het meedoen met Connect2Grow? Mail dan naar [email protected]