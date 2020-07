Consultatie FHIR-profielen voor informatie-uitwisseling

De dankzij MedMij geïntroduceerde profielen spelen een belangrijke rol bij digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Het is belangrijk dat het ontwikkelproces en het doorvoeren van wijzigingen in de FHIR-profielen transparant is voor implementerende partijen.

Nictiz nodigt iedereen dan ook uit om tijdens de consultatie, die nog tot 9 juli loopt, mee te kijken. Het is uiteindelijk van groot belang dat de aangepaste FHIR-profielen aansluiten op de wensen en behoeften van de implementerende partijen.

Consultatie FHIR-profielen

De laatste grote release van de FHIR-profielen dateert uit 2019. Nictiz heeft sindsdien veel input en feedback ontvangen vanuit implementerende partijen. Die input en feedback zijn gebruikt om de bestaande (STU3)profielen op basis van zibs 2017 door te ontwikkelen en

verbeteren. De aanpassingen die doorgevoerd zijn, behelzen onder ander verbeteringen op het gebied van bruikbaarheid en documentatie. Hierdoor zorgt Nictiz voor een stevige basis voor verdere doorontwikkeling.

De bètapackage van de FHIR-profielen zijn te raadplegen op Simplifier en GitHub. Reageren is, wanneer ingelogd, mogelijk in het betreffende issue op BITS. Op beide locaties wordt hiernaar verwezen. Wanneer u meer vragen heeft over de verwijzingen in de FHIR-profielen, neem dan contact op met Pieter Edelman via e-mail: edelman@nictiz.nl.

Het is de vierde consultatie van FHIR-profielen die Nictiz in korte tijd openbaart. Tussen medio mei en medio juni heeft de openbare consultatie van nieuwe FHIR-profielen van zibs ten behoeve van de informatiestandaard eOverdracht plaatsgevonden. Kort daarvoor startten ook al twee consultatierondes voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) Publicatie2020 en voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) Publicatie2020.

FHIR en zibs

FHIR is een HL7-standaard voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen en tussen zorginstellingen, maar ook tussen zorginstelling en patiënt. De profielen zijn gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen van zibs release 2017 en bestaande terminologie zoals (LOINC, SNOMED CT) wordt erin gedefinieerd en toegepast. In het proces wordt de HL7 Nederland FHIR Raad geconsulteerd. Vanaf zibs 2020, waaruit de volgende omvangrijke release valt te verwachten, zal in deze samenwerking worden geïntensiveerd.