Consultatieronde zorginformatie bouwstenen gestart

De beheertaak voor de zorginformatie bouwstenen (zibs) ligt bij Nictiz die samen met zorgprofessionals ook zibs ontwikkelt. Reageren op de nieuwe publicatie van de zibs kan sinds 11 mei. Nictiz zorgt dat het proces transparant en openbaar is. Iedereen mag en kan reageren via beheerzib@nictiz.nl.

Hergebruik zorginformatie

Zorginformatie bouwstenen worden onder andere gebruikt door MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron. Naast het hergebruik van informatie worden de zibs ook gebruikt voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener.

Om hergebruik van informatie, bijvoorbeeld voor onderziek of kwaliteitsregistratie, zo goed mogelijk te faciliteren is het belangrijk dat zorginformatie tijdens het zorgproces eenduidig en eenmalig vastgelegd wordt. Wat er per onderwerp vastgelegd wordt en hoe dat vastgelegd moet worden, wordt beschreven in de zibs.

Nieuwe zibs

Sinds de laatste publicatie zibs, in 2017, is er veel ervaring mee opgedaan in bijvoorbeeld MedMij en VIPP. Die ervaringen en de evaluatie hebben geleid tot verbeteringen waarvoor de zibs aangepast moeten worden. Daarnaast moeten er nieuwe zibs ontwikkeld worden voor de eerstelijn, de oncologische zorg, geboortezorg en geestelijke gezondheidszorg.

Iedereen die reageert via bovenstaand emailadres ontvangt vervolgens een overzicht van wijzigingsvoorstellen, de voorgestelde nieuwe zibs, een toelichting over de besluitvorming en hoe feedback ingediend moet worden.

Zibs informatiesessie

Woensdag 3 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur organiseert Nictiz via Teams een online informatiesessie over de zibs Publicatie2020. Aanmelden voor deze sessie kan tot vrijdag 20 mei, via beheerzib@nictiz.nl. Vermeld bij de aanmelding welke vragen u heeft of welke onderwerpen u wilt bespreken tijdens de sessie op 3 juni.

Meer informatieMeer informatie over de ontwikkeling en het beheer van zibs vindt u op de Nictiz-website. U kunt uw vragen rechtstreeks richten aan Fred Smeele (smeele@nictiz.nl).