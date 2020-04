Corona-app kan rekenen op voldoende gebruik

De afgelopen weken is er in Nederland veel te doen geweest over de ontwikkeling en invoeren van zogeheten corona-apps. Al begin april stelde minister De Jonge van VWS dat er twee apps nodig zijn om het testbeleid van GGD’s massaal te ondersteunen en zo de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. De een betreft een tracking-app voor bron- en contactonderzoek. De ander is een medische begeleidingsapp voor mensen die mogelijk met corona besmet zijn.

Nieuw traject corona-app

VWS is na eerdere problemen op beveiligings- en privacy-gebied met een zevental geselecteerde tracking-apps een nieuw traject ingeslagen. De focus ligt nog wel op een corona-app, bestaand of nieuw. In de loop van mei moet hierover meer duidelijkheid komen. Diverse experts, waaronder hoogleraar Niels Chavannes (LUMC), wijzen ook op alternatieven voor een app die via bluetooth controleert of iemand in de buurt van een corona-patiënt is geweest. Zo zou monitoring op wijkniveau net zo goed kunnen werken.

Mocht er toch een app ingezet gaan worden, zoals in steeds meer landen om ons heen gebeurt, dan kan die volgens de Erasmus-onderzoekers in ieder geval rekenen op de benodigde minimale dekkingsgraad van 60 procent. Ruim de helft van de Nederlanders zou de app sowieso installeren als voldaan wordt aan de benodigde privacy- en veiligheidseisen. Een kwart stelt er voorwaarden aan. Zo zou de app hen in staat moeten stellen om weer in grotere groepen bij elkaar te komen, of moet er een coronatest beschikbaar zijn als ze de melding ontvangen dat ze dichtbij een besmet persoon zijn geweest.

Zelf regie over app

Volgens Maureen Rutten-Van Mölken, hoogleraar economische evaluatie van innovaties in de zorg, vinden de meeste respondenten uit het onderzoek het ook belangrijk dat zij zelf de regie over het gebruik van de app hebben. “Ze willen expliciet zélf de keuze krijgen of ze de GGD willen informeren als ze volgens de app in de buurt van een coronapatiënt zijn geweest. Ook willen ze zelf kunnen beslissen of ze in de app zetten dat ze positief getest zijn”, zo stelt zij in het AD.

De bereidheid onder jongeren en jongvolwassenen om de app te gebruiken ligt een stuk hoger dan bij de oudere Nederlanders, zo blijkt verder nog. In totaal waren 900 mensen bij het onderzoek betrokken.