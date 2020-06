Corona-app: tweede helft juni praktijkproef

Volgens De Jonge ligt de ontwikkeling van een corona-app voor tracking en tracing van besmettingen met het coronavirus op schema. Een tijdspad en raamwerk had hij in eerdere Kamerbrieven al geschetst. Na praktijkproeven met een beperkte groep testers in de eerste helft van juni komt de minister snel met vervolgstappen om de app daadwerkelijk in te kunnen zetten. Daarbij is er sprake van anonieme contactopsporing op basis van een programma van eisen van de GGD.

Praktijkproef corona-app later in juni

“Het is mijn voornemen om in de tweede helft van juni te starten met de eerste praktijkbeproeving van de app”, schrijft De Jonge in de update. “Ik denk daarbij nu aan beproeving in een of meer regio’s. Op dit moment bekijk ik welke regio’s hiertoe bereid en geschikt zijn.” Tijdens de test wordt onder andere onderzoek gedaan naar de epidemiologische waarde, de technische werking en de gebruikerservaringen. Na evaluatie van de testen komt de minister met een voorstel voor volgende stappen

Op 27 mei 2020 zijn de eerste conceptontwerpen van de app openbaar gemaakt. Meer dan 200 ontwerpers hebben ernaar gekeken. Ongeveer 20 van hen deden direct concrete voorstellen voor verbetering. Op 28 mei jl. is de werking van de app openbaar beschreven. Op 29 mei zijn de eerste stukken broncode openbaar gemaakt. De minister wil zo iedereen die wil bijdragen ook betrekken en om transparant te zijn in waar VWS aan werkt.

De oplossing zal ook ter toetsing worden voorgelegd aan de relevante overheidspartijen en is door de openbaarheid ook toetsbaar – en verbeterbaar – voor partijen buiten de overheid, benadrukt de bewindsman. Tot slot heeft de begeleidingscommissie zich op 28 mei gebogen over het programma van eisen van de GGD en over de kraktische uitvoeringsplannen van VWS. ‘Ik hoop hun advies deze week te ontvangen’, stelt De Jonge.

Samenwerking met andere landen

‘Ondertussen blijf ik samenwerken met andere landen, waaronder met Duitsland (zowel in de technische evaluatie als in gesprekken met Apple en Google en ontwikkeling van de software)’, vervolgt De Jonge. ‘In Europees verband breng ik ook de noodzaak van interoperabiliteit onder de aandacht. Dan kun je bijvoorbeeld via de Nederlandse app worden gewaarschuwd als je in het buitenland op vakantie nabij een achteraf besmet gebleken persoon bent geweest.’

In landen zoals Frankrijk en Letland is recent een corona-app geïntroduceerd. Een toenemend aantal landen heeft dit al gedaan (zoals Australië) of is nog bezig met de ontwikkeling. In april strandde in Nederland een eerdere poging om zo’n app te introduceren op onder meer problemen op privacy- en veiligheidsgebied.

De minister heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om misbruik van de app door derden te verbieden. Daarbij zal hij van de gelegenheid gebruik maken om expliciet in de wet Wpg vast te leggen dat de GGD-en bij het bron- en contactonderzoek gebruik kunnen maken van digitale ondersteuning zoals de app.