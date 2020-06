Corona-app voor controlegesprekken in evenementensector

Het voeren van persoonlijke controlegesprekken met gasten, waarin gevraagd wordt naar eventuele klachten die gerelateerd kunnen zijn aan een besmetting met het coronavirus, is tijdrovend. Een speciale corona-app kan uitkomst bieden.

“Wanneer, per 1 juli, het aantal gasten dat ontvangen mag worden verruimd wordt, dan kunnen deze bedrijven onmogelijk klanten nog serieus bevragen over hun gezondheid”, aldus Ronald van Grunsven van WELYNQ. “De klanten zijn die gesprekken snel zat en ondernemers hebben meestal onvoldoende personeel om zulke gesprekken serieus te voeren”, zo vervolgt hij.

Corona-app voor controlegesprekken

Om de gezondheidscontrole te versnellen is de controlegesprek corona-app ontwikkeld. Niet te verwarren met de officiele corona-app die vanaf 1 juli in Twente getest gaat worden. In de app van WELYNQ beantwoordt de bezoeker vijf gezondheidsvragen die opgesteld zijn volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat doet de gast op zijn eigen smartphone of tablet door met de app bij de ingang een QR-code te scannen waarmee de vragen getoond worden.

Aan de hand van de antwoorden die gegeven worden, toont de corona-app een toegangsbesluit en mag de gast al dan niet de evenementenlocatie betreden. Wanneer de gast naar huis gaat checkt hij bij de uitgang weer uit. De controlegesprek-app kan ook ingezet worden voor contactonderzoek en het real-time beheersen van bezoekersaantallen. Gasten hoeven de app niet vooraf op hun smartphone of tablet te installeren.

Wanneer een bezoeker dat corona-app nog niet op zijn smartphone of tablet heeft staan, dan is dat geen probleem. Bij de ingang kan eventueel een computer of tablet staan waarop de betreffende gast de vragen beantwoord.

Contactonderzoek en privacy

Voor gasten die de app wel zelf geïnstalleerd hebben geldt dat ze de informatie over bezochte evenementen en horeca kunnen gebruiken om te controleren en desgewenst gewaarschuwd te worden wanneer blijkt dat op een van die locaties besmette personen aanwezig waren. Blijkt de gast zelf besmet te zijn geraakt met het coronavirus dan kan hij dat ook via de app melden zodat andere bezoekers gewaarschuwd kunnen worden.

Om de privacy van gebruikers te waarborgen wordt door WELYNQ geen persoonlijke data opgeslagen. Ook het zelf invoeren van persoonlijke contactgegevens is niet verplicht. “We bewaren alleen anonieme data van de klant, tenzij we expliciet worden gevraagd om de klant te informeren. In principe bewaren we alleen locatie, datum, tijd en het toegangsbesluit. Alleen wanneer klanten op de hoogte gehouden willen worden over mogelijke besmettingen in het etablissement waar ze zijn geweest, laten ze contactgegevens achter. Maar die gegevens worden vernietigd 30 dagen nadat de gebruiker de app heeft verwijderd”, aldus van Grunsven.

Voor het gebruik van de corona-app voor controlegesprekken moeten horeca-, evenementen- en hospitality-bedrijven wel een abonnement afsluiten met WELYNQ. De eerste maand zijn daar geen kosten aan verbonden, daarna geldt een tarief vanaf € 22,50 per maand, afhankelijk van de abonnementsvorm en de extra’s waarvoor gekozen wordt. Denk aan ondersteunende display- en voorlichtingsmaterialen of een stamtafel met dispenser voor ontsmettingsmiddel.