Corona blaastest met E-Nose in Amsterdam

De GGD Amsterdam heeft de afgelopen weken op een testlocatie, Buikslotermeerplein, de SpiroNose al getest. Daaruit is gebleken dat de SpiroNose goed werkt. In 70 procent van de gevallen kan de e-nose met zekerheid vaststellen dat een persoon niet besmet is met het coronavirus. Die mensen hoeven dan geen verdere test meer te ondergaan en ook niet in quarantaine om op de uitslag te wachten.

In de overige gevallen kan dat niet (met zekerheid) vastgesteld worden. Die personen moeten dan een aanvullende test ondergaan. Dat kan een PCR-test zijn of de LAMP-test van TNO. De komende maanden zal het gebruik van de corona blaastest worden uitgebreid naar alle corona testlocaties in Nederland. Het streven is om eind maart zo’n 40.000 corona blaastesten per dag te kunnen uitvoeren.

E-Nose corona blaastest

In Amsterdam worden op dit moment zo’n 600 corona blaastesten met de SpiroNose uitgevoerd. De komende weken moet dat aantal opgeschroefd worden naar meer dan 2500 testen per dag. De uitslag van de ademtest is in de meeste gevallen binnen enkele seconden beschikbaar. Dat maakt deze test een prima middel om het testen op het coronavirus nog laagdrempeliger te maken. De corona blaastest is geschikt als pre-screeningstest bij mensen die geen of milde klachten hebben.

De SpiroNose meet ‘vluchtige organische componenten’. Dit zijn hele kleine deeltjes die vrijkomen als we uitademen. De E-nose analyseert deze samenstelling en stelt na een correctie van de omgevingslucht vast of iemand een bepaalde ziekte heeft of niet. Belangrijke voorwaarde voor het succesvol kunnen uitvoeren van een corona blaastest is wel dat de testpersoon in de acht uur voorafgaand aan de test geen alcohol drinkt of gedronken heeft.

Onderzoek en aanbeveling OMT

Vorig jaar is het gebruik van de SpiroNose voor het uitsluiten van een coronabesmetting onderzocht door het LUMC en Franciscus Gasthuis & Vlietland. Uit dat onderzoek kon al geconcludeerd worden dat de E-Nose in ongeveer drie kwart van de 1800 uitgevoerde ademtesten met zekerheid aantoonde dat de geteste persoon niet besmet was met het coronavirus.

Op basis van onder andere dit onderzoek heeft het OMT geoordeeld dat de corona blaastest een zeer hoge gevoeligheid (voor een negatieve uitslag) heeft voor volwassen zowel met als zonder klachten. De negatief voorspellende waarde van deze test is dusdanig dat iemand met een negatieve uitslag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk niet besmet is. Dit, gecombineerd met het minder invasieve karakter van de ademtest, geeft deze test unieke eigenschappen.

