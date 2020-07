Corona Check-app klaar voor tweede golf

De opvolging van de app-gebruikers groeide vervolgens uit tot een landelijk netwerk van regiecentra, dat inmiddels meer dan 160.000 mensen met coronagerelateerde klachten heeft gemonitord en geholpen. Via deze infrastructuur is een schat aan data verzameld, die wordt gedeeld om de Corona Check app te verbeteren en valideren. Ook kunnen de aangesloten zorginstellingen de regiecentra inzetten voor andere aandoeningen, zodat meer preventieve zorg kan worden geboden.

Vloedgolf aan telefoontjes

De vloedgolf aan telefoontjes naar de spoedeisende hulp en huisarts bracht Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het OLVG, en Daan Dohmen, CEO van Luscii, op het idee van de Corona Check-app. Dit was de start van een traject, waarbij het helpen van ongeruste burgers leidend was en zorgprofessionals samenwerkten om dit belang te dienen.

Om de naderende COVID-19 piek in de regio Amsterdam op te kunnen vangen, besloten Van den Bosch en Dohmen op 10 maart 2020 dat de app en het regieteam binnen een week operationeel moesten zijn. Om dat te realiseren, formeerden ze een multidisciplinair team met 20 medewerkers van het OLVG en 20 van Luscii.

Snelle ontwikkeling Corona Check

Normaal gesproken vindt voor een nieuwe applicatie eerst overleg plaats met alle betrokken partijen en wordt een ontwerp uitgewerkt. Bij De Corona Check is echter meteen met de ontwikkeling begonnen. Eenvoud in gebruik en onderhoud stond hierbij voorop. Consistentie was onder deze omstandigheden belangrijker dan perfectie, stelt Van den Bosch.

Om die reden is ook al in de eerste week contact opgenomen met het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de verzekeraars CZ en Zilveren Kruis. Van den Bosch: “De IGJ gaf aan: houd ons geïnformeerd, maar sta ook open voor onze adviezen.De zorgverzekeraars vonden de kosten redelijk en billijk, waardoor we die konden inbrengen als coronagerelateerd.”

Aanhaken bij initiatief

Na de eerste positieve ervaringen in Amsterdam zijn de weken daarna 17 zorgorganisaties en een groot aantal huisartsen aangehaakt bij De Corona Check. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen voegde zich als eerste bij deze coalitie.

“Ik ken Maurice en Daan goed en we delen dezelfde visie op e-health. En net zo belangrijk: we vertrouwen elkaar”, vertelt CWZ-bestuursvoorzitter Ale Houtsma. “We werken met het OLVG samen binnen de Santeon groep en waren al bezig met de implementatie van het Luscii-platform binnen ons ziekenhuis. Deze infrastructuur inzetten voor spoedzorg, één van de speerpunten van het CWZ, vond ik een goed idee.”

Ook Houtsma heeft ervaren dat het gedeelde belang en de hoge urgentie het mogelijk maakten dat binnen enkele dagen een regiecentrum in het CWZ werd ingericht, dat ook actief was voor het Catharina Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente – beide Santeon partners – en het Maasziekenhuis Pantein.

Tweede golf

De capaciteit van de regiecentra beweegt mee met het aantal gebruikers van De Corona Check. Dit regelt de Coordination Board, die wordt gevormd door de leidinggevenden van de regiecentra. Dohmen, Houtsma en Van den Bosch verwachten dat er ook tijdens een eventuele tweede golf behoefte blijft aan de app, maar dan gekoppeld aan de bestaande testfaciliteiten. “De app geeft een extra mogelijkheid om naast goede testing ook nog de klachten te monitoren”, aldus van den Bosch.

