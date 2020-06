Corona Check-app voor zwangere vrouwen

“We merken dat veel zwangeren en kraamvrouwen bezorgd zijn over de gevolgen van corona voor hun zwangerschap of hun pasgeborene. Ook vragen zij zich af of de klachten die zij hebben normaal zijn voor hun zwangerschap, of passen bij corona. Door middel van deze app kunnen zwangere vrouwen heel gemakkelijk een check doen”, zegt gynaecoloog-perinatoloog en initiatiefnemer Mireille Bekker.

Gezondheidsgegevens zwangere vrouwen

De gezondheidsgegevens die dagelijks ingevoerd moeten worden hebben betrekking op de bekende COVID-19 symptomen zoals hoesten, kortademigheid en koorts. Wanneer de betreffende gegevens ingevuld zijn ontvangt de app-gebruiker een advies van een medisch team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het medisch team dat daarvoor zorgdraagt staat onder leiding van gynaecologen en verloskundigen van het geboortecentrum.

De medische ondersteuning wordt verzorgd door het geboortecentrum van het WKZ. Zij zijn ook betrokken bij de begeleiding en uitrol van de app. De ingevulde gezondheidsgegevens van de vrouwen die de app gebruiken worden dagelijks bekeken en beoordeeld. Aan de hand daarvan wordt een advies uitgebracht over een mogelijke besmetting met het coronavirus. De gebruiker wordt daarvan via de app op de hoogte gebracht.

Digitaal en telefonisch contact

Wanneer de klachten echter aanleiding geven tot het verkrijgen van meer informatie over de gezondheid van de betreffende vrouw of patiënt, dan neemt het medisch team telefonisch contact op. “Zo hebben wij nauw en digitaal contact met al onze zwangeren in het WKZ geboortecentrum”, aldus Mireille Bekker. Op dit moment is de app alleen nog te gebruiken voor patiënten van het WKZ geboortecentrum.

Onlangs werd speciaal voor zwangere vrouwen tot in hun 32e week een online community gestart waar zij terecht kunnen voor antwoorden en vragen met betrekking tot de risico’s en angst die gepaard gaan met een zwangerschap ten tijde van de huidige coronacrisis.