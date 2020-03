Corona check via app nu ook bij CWZ

“Hiermee willen we mensen een veilig gevoel geven en de druk op de zorg verlichten”, zo stelt bestuursvoorzitter Ale Houtsma van het CWZ. “Dit is een belangrijke innovatie om op een nieuwe manier de corona-pandemie te lijf te gaan, naast alle meer conventionele maatregelen.” De app is vanaf woensdag 25 maart te gebruiken.

Medisch team beoordeelt data

Wie zich aanmeldt voor de app, beantwoordt elke dag vragen over hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn en kortademigheid. Een medisch team beoordeelt de gegevens en komt met een reactie. Afhankelijk van de ernst van de klachten is dat via een telefoontje met advies en instructies binnen 24 uur of binnen 48 uur met een berichtje via de app.

Wie gebeld wil worden, kan dat aangeven in de app. Als iemand het advies krijgt om contact op te nemen met een zorgverleners, dan moet dat volgens de regionaal geldende afspraken van de huisartsen. Dat is ook zo afgestemd met de huisartsen.

De app is bedoeld voor mensen in de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Wijchen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Mook en Middelaar, Elst, Lingewaard, Overbetuwe, Grave, Cuijk, Mill, St. Hubert, Boxmeer en omliggende gemeenten. Om de app te gebruiken, is het niet nodig om patiënt van CWZ te zijn.

Gebruikers moeten wel 18 jaar of ouder zijn, een koortsthermometer hebben en een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger. Op www.cwz.nl/coronacheck staat informatie over aanmelden en downloaden van de OLVG coronacheck.

Geen vervanging reguliere zorg

De app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp, benadrukt het CWZ. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft die niet kan wachten, moet zelf contact opnemen met de huisarts.

De OLVG coronacheck is anders dan de digitale check die CWZ eerder ontwikkelde en die via de website van CWZ te gebruiken is. De digitale check beoordeelt of mensen naar CWZ kunnen komen voor een afspraak of bezoek of dat ze thuis moeten blijven. Deze digitale check is in drie weken zo’n 15.000 keer geraadpleegd.

Corona app ontwikkeld door OLVG, Luscii

De afgelopen weken hebben het OLVG in Amsterdam en e-health aanbieder Luscii de app ontwikkeld. Met ondersteuning van het team in OLVG hebben CWZ en Luscii de app in enkele dagen geschikt gemaakt om ook in de regio Nijmegen te kunnen gebruiken. Inmiddels hebben volgens Luscii 41.000 mensen de app gedownload en maken ruim 33.000 mensen er dagelijks gebruik van.

OLVG corona check was in eerste instantie bedoeld voor volwassen inwoners van Groot-Amsterdam met gezondheidsproblemen die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Vanwege het succes komt de dienst breder beschikbaar. Almere, Zaanstad en Zwanenburg mogen er sinds dinsdag 24 maart gebruik van maken. Later volgen andere regio’s en – zeer waarschijnlijk – ook andere landen.