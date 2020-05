Corona-screener voor zorgpersoneel Sensire

De corona-screener is een week lang door zes teams getest. De resultaten daarvan waren positief en de medewerkers die aan de test deelnamen bleken zeer tevreden over de ondersteuning die de screener biedt. Daarna, vanaf 24 april, is de screener in de gehele 3000 medewerkers tellende organisatie uitgerold.

De corona-screener

In de corona-screener vullen medewerkers van Sensire in een beveiligde omgeving een online vragenlijst in over symptomen en klachten. Vervolgens wordt de medewerker aan de hand van de antwoorden door de screener automatisch ingedeeld in een bepaalde risicogroep. Die variëren van laag tot hoog. Afhankelijk van de hoogte van het risico krijgt de medewerker een passend advies over eventuele vervolgacties.

Bij milde klachten wordt medewerkers geadviseerd contact op te nemen met hun teamregisseur. Na 48 uur worden deze medewerkers middels een follow-up vragenlijst nogmaals bevraagd naar het verloop van de symptomen en klachten, of ze verergerd zijn, bijvoorbeeld. Omdat voor zorgmedewerkers andere corona-richtlijnen gelden dan voor personen die niet in de zorg werken is de landelijk beschikbare corona check app, ontwikkeld door het OLVG niet zonder meer geschikt voor zorgmedewerkers.

Medewerkers die bij het eerste keer invullen van de vragenlijst in de corona-screener aangeven met ernstige klachten te kampen zullen direct nauwlettend in de gaten gehouden worden. Dat gebeurt met vragenlijsten en door een team van coassistenten. Indien nodig wordt ook geadviseerd contact op te nemen met de huis- of bedrijfsarts.

Sensire verwacht dat het inzetten van de corona-screener de de toeleiding naar de coronatests kan reguleren. Het screeningsproces wordt ondersteund door het medisch callcenter NAAST (www.naast.je), een dochteronderneming van Sensire.

Zorg voor zorgpersoneel

“Bij Sensire vinden we het van belang om als werkgever ons personeel extra te ondersteunen in deze crisisperiode. Ons personeel werkt elke dag keihard om anderen van de juiste zorg te voorzien. Wij willen daarom ook goed voor onze medewerkers zorgen”, aldus Maarten van Rixtel, Bestuurder bij Sensire.

“Samen met Philips hebben we heel snel een specifieke screener kunnen ontwikkelen die zekerheid geeft aan ons personeel, zorgen reduceert en hen bij eventuele klachten naar de juiste zorg leidt. Wij hebben de applicatie getest met het personeel en zij geven aan dat dit hen meer zekerheid geeft. Alle medewerkers kunnen deelnemen, zowel in de zorg thuis als in het verpleeghuis”, vult hij aan.

“Zorgverleners zijn een cruciale beroepsgroep tijdens deze crisis en deze oplossing ondersteunt hen als ze symptomen van het coronavirus hebben”, zegt Arjan Karens, General Manager Philips VitalHealth Benelux dat samen met Sensire de corona-screener ontwikkelde.