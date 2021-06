Corona vaccinatiebewijs vanaf 23 juni in CoronaCheck

De CoronaCheck-app werd in eerste instantie ontwikkeld als toegangsbewijs voor de zogenoemde Fieldlab-evenementen. Door middel van een automatisch gegenereerde QR-code kon iedereen daarmee aantonen dat ze recent negatief getest waren op het coronavirus. Die QR-code bevatte puur en alleen de uitslag van de PCR-test en dus geen persoonsgegevens.

Nadat de EU-landen, die allemaal hun eigen variant van de ‘CoronaCheck’ hebben om die app ook te gaan gebruiken als vaccinatiebewijs werd, tegen de zin van Nederland in, besloten dat de app, en dus ook de QR-code, daarvoor uitgebreid moest worden met informatie over de persoon, welk vaccin toegediend is, hoeveel doses en het de datum waarop de persoon in kwestie gevaccineerd is. Die informatie verschijnt nu dus vanaf 23 juni in de CoronaCheck-app.

Waarde vaccinatiebewijs nog onzeker

Binnen de EU werd ook afgesproken dat de voorwaarden die de 27 EU-landen overeengekomen zijn om vakantiereizen mogelijk te maken voor 1 juli in de QR-code van de CoronaCheck-app geïntegreerd zouden worden. Echter, over precies die voorwaarden zijn de verschillende landen het nog niet eens. Zo willen sommige lidstaten, waaronder Nederland, dat iemand die zijn of haar tweede vaccinatie ontvangen heeft direct moet kunnen reizen binnen de EU. Andere landen, waaronder Duitsland, willen een periode van 14 dagen daarvoor hanteren omdat de een vaccin dan pas optimale bescherming biedt.

Daarnaast is de EU er ook nog niet over uit wanneer een land ‘op groen’ gezet wordt, zodat er geen reisbeperkingen meer zijn. Op dit moment is dat pas wanneer de besmettingsgraad onder de 25 gevallen per 100.000 inwoners zakt. Nederland wil dat verhogen naar 75. Nu is Nederland ook een van de landen met de hoogste besmettingsgraad, ook nu de ‘coronacijfers’ al weken op rij dalen.

Het coronapaspoort zoals dart er binnen de CoronaCheck-app uit zal zien

De deelname aan het coronapaspoort als bewijs voor een negatieve coronatest of vaccinatie om te beschermen tegen het coronavirus is op dit moment dus nog wel onderdeel van de ‘harde afspraken’ gemaakt zijn om gezamenlijk op te trekken. Maar, de kans wordt steeds groter dat landen onderling uiteindelijk toch ook weer aparte afspraken moeten gaan maken om (vakantie)reizen mogelijk te maken. “We streven naar zo veel mogelijk harmonisatie, maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk toch bilateraal met sommige EU-landen afspraken zullen moeten maken”, aldus de Jonge tegenover de NOS.