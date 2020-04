Corona versnelt digitalisering zorg: hoe helpen verzekeraars?

Maatregelen die voor de korte termijn genomen zijn, hebben de neiging om een toekomstig gegeven te worden. Besluiten en implementaties die normaal weken, maanden of zelfs jaren duren, worden in crisistijd binnen uren of dagen gerealiseerd. Maar hoe kunnen zorgverzekeraars er nu toe bijdragen dat zorgprofessionals die oplossingen ook ná deze door corona veroorzaakte crisisperiode blijven gebruiken?

Helpende hand in corona crisis

Het is momenteel alle hens aan dek voor zorgprofessionals. Zorgverzekeraars bieden een helpende hand in deze crisis. Niet alleen door te kijken wat zij in financiële zin kunnen bijdragen aan de continuïteit van zorg. Zorgverzekeraars denken ook mee op innovatievraagstukken; waarbij ze expertise, capaciteit en hun netwerk kunnen inzetten voor zorgaanbieders.

Ondanks versoepeling van regelgeving voor digitale consulten, zorg op afstand en extra financiële ruimte voor de sector, becijferde Gupta Strategists onlangs dat er wekelijks zo’n 3,5 miljoen patiëntcontacten worden afgezegd. Een deel van deze zorgvraag zal niet ingehaald worden, maar een groot deel zal wél moeten plaatsvinden in de toekomst. Een stuwmeer in de maak.

Menno Jansen (CZ), Jan Tebbens (Menzis) en Jan Christiaan Huijsman (Zilveren Kruis) vragen zich af: “Kunnen we die toestroom voor zijn door nu al te handelen en verzekerden én zorgaanbieders te helpen met de implementatie van alternatieven die voorhanden zijn?”

Waarde dienst of innovatie

Alle drie geven zij aan dat zorgverzekeraars, ook in tijden van deze crisis, het belangrijk vinden om te kijken naar de waarde van een dienst of innovatie. Welke impact is te voorzien voor de patiënt of zorgprofessionals? Wat zijn de risico’s? Vindt er daadwerkelijke substitutie van zorg plaats? Is de innovatie schaalbaar? Maar het allerbelangrijkst: zorgt de innovatie er voor dat de druk op zorgprofessionals afneemt?

De oproep van de drie zorgverzekeraars is daarom duidelijk: maak gebruik van de kennis en ervaring van zorgverzekeraars. Hier staan experts klaar om zorgaanbieders te helpen bij bijvoorbeeld implementatie- of financieringsvraagstukken. Hierin samenwerken is nu belangrijker dan ooit.

ICT&health 2 verschijnt rond 20 april.