Corona Zorgpad uitbreiding ETZ Behandelwijzer succesvol

Corona Zorgpad biedt patiënten, naast actuele en algemene informatie over hoe het ETZ met corona omgaat, de mogelijkheid om een corona sneltest te doen en hun gezondheid te monitoren. Van de ruim 10.000 mensen die de app gedownload hebben, hebben meer dan 5.000 personen persoonlijke informatie zoals geslacht, leeftijd en postcode gedeeld die kan helpen om het coronavirus te volgen.

Daarmee heeft het ETZ met Corona Zorgpad een succesvolle regionale corona- tracking app ontwikkeld. Momenteel wordt een in opdracht van de overheid landelijk ontwikkelde versie, de CoronaMelder, in de regio Twente getest. Rond 15 juli wordt een definitief besluit genomen over het al dan niet landelijk uitrollen van die app.

Corona Zorgpad brengt virus in kaart

De gegevens worden onder andere gebruikt om een interactieve kaart te maken waarop per postcodegebied zichtbaar is hoeveel mensen de app gebruikten, wat voor symptomen zij hadden, hoe vaak ze contact hadden opgenomen met een zorgverlener en wat daaruit voortgekomen was. Die gegevens stellen het ETZ en de ontwikkelaar van de app, Interactive Studios, in staat een wetenschappelijk onderzoek te starten.

“Het onderzoek laat zien dat de ontwikkelingen van symptomen en de verwachte druk op de zorg in een bepaalde regio goed inzichtelijk gemaakt kunnen worden”, zegt Thomas Timmers, medeoprichter van Interactive Studios en promotieonderzoeker aan het Radboudumc in Nijmegen. Daarnaast is het ook mogelijk om de data die met de Corona Zorgpad app verzameld worden te koppelen aan gegevens van het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Microvida van het ETZ.

ETZ Behandelwijzer ondersteunt en ontlast

Het ETZ introduceerde enkele jaren geleden de Behandelwijzer app. Die was, en is, met name bedoeld om patiënten tijdens hun behandeling te helpen met relevante informatie, tips en berichten over hun behandeling. Denk bijvoorbeeld aan een knieoperatie, de plaatsing van een pacemaker of behandeling van kanker. De ETZ Behandelwijzer maakt gebruik van de technologie van de Patient Journey App.

De primaire doelstellingen van Corona Zorgpad zijn het ontlasten van zorgverleners en ondersteunen van patiënten. Bij de ontwikkeling van de Corona Zorgpad uitbreiding is nauw samengewerkt met zorgprofessionals.